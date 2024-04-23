Рецепт: Форшмак — на скорую руку

Ингредиенты:

рыба соленая — 400 гр;

масло сливочное — 200 гр;

лук репчатый — 1 шт;

яблоки — 1 шт;

вареные яйца — 2 шт;

белый хлеб — 200 гр

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами простым рецептом вкусной закуски из соленой рыбы. Наверное, в идеале это делается из селедки, но у меня была соленая мойва и я решила сделать форшмак из нее. Ничуть не пожалела.

Итак нам понадобится соленая рыба.

Также сливочное масло.

Обязательно лук и яблоко.

Нам понадобится пара отварных яиц.

Лук и яблоко очищаем. Яблоки лучше брать кисловатые, а не сладкие.

Белый хлеб (батон) заливаем молоком, даем настояться и размякнуть.

Теперь все ингредиенты перебиваем через мясорубку. Получаем прекрасную вкусную намазку на хлеб.

Можно подавать на кусочке хлеба, на гренке, в тарталетке и т. д.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.