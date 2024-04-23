Рецепт: Форшмак — на скорую руку

Ингредиенты:
рыба соленая — 400 гр;
масло сливочное — 200 гр;
лук репчатый — 1 шт;
яблоки — 1 шт;
вареные яйца — 2 шт;
белый хлеб — 200 гр
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами простым рецептом вкусной закуски из соленой рыбы. Наверное, в идеале это делается из селедки, но у меня была соленая мойва и я решила сделать форшмак из нее. Ничуть не пожалела.
Итак нам понадобится соленая рыба.
Также сливочное масло.
Обязательно лук и яблоко.
Нам понадобится пара отварных яиц.
Лук и яблоко очищаем. Яблоки лучше брать кисловатые, а не сладкие.
Белый хлеб (батон) заливаем молоком, даем настояться и размякнуть.
Теперь все ингредиенты перебиваем через мясорубку. Получаем прекрасную вкусную намазку на хлеб.
Можно подавать на кусочке хлеба, на гренке, в тарталетке и т. д.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.