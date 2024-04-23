Описание приготовления:
Потрясающе полезный, солнечный с насыщенным вкусом и ароматом хлеб. Храните его в холодильнике в сухом, чистом контейнере. А также его можно нарезать на ломтики и заморозить.
Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Без глютена
Состав / Ингредиенты:
- Мука рисовая 50 Грамм
- Мука кукурузная 150 Грамм (75 грамм — мелкого помола, 75 грамм — крупного помола)
- Молоко 150 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Разрыхлитель 2 Чайных ложки
- Яйца 2 Штуки
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
Количество порций 8
Калорийность
259 ккал
Калорийность
4 г
Белки
13 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кукурузный хлеб без глютена»
Подготовьте все необходимые продукты. Если у вас нет двух видов кукурузной муки, то используйте только муку мелкого помола.
Смешайте яйца с солью.
Влейте молоко, перемешайте.
Добавьте рисовую и кукурузную муку. Всыпьте разрыхлитель.
Тщательно перемешайте тесто, влейте оливковое масло и снова перемешайте.
Переложите тесто в форму для кекса. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
Готовый хлеб достаньте из формы и остудите.
Вот такой солнечный красавчик получился! Приятного аппетита!