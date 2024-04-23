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Кукурузный хлеб без глютена

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Кукурузный хлеб без глютена

Описание приготовления:

Потрясающе полезный, солнечный с насыщенным вкусом и ароматом хлеб. Храните его в холодильнике в сухом, чистом контейнере. А также его можно нарезать на ломтики и заморозить.
Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Без глютена

Состав / Ингредиенты:

  • Мука рисовая 50 Грамм
  • Мука кукурузная 150 Грамм (75 грамм — мелкого помола, 75 грамм — крупного помола)
  • Молоко 150 Миллилитров
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Разрыхлитель 2 Чайных ложки
  • Яйца 2 Штуки
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

259 ккал

Калорийность

4 г

Белки

13 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кукурузный хлеб без глютена»

Кукурузный хлеб без глютена

Подготовьте все необходимые продукты. Если у вас нет двух видов кукурузной муки, то используйте только муку мелкого помола.

Кукурузный хлеб без глютена

Смешайте яйца с солью.

Кукурузный хлеб без глютена

Влейте молоко, перемешайте.

Кукурузный хлеб без глютена

Добавьте рисовую и кукурузную муку. Всыпьте разрыхлитель.

Кукурузный хлеб без глютена

Тщательно перемешайте тесто, влейте оливковое масло и снова перемешайте.

Кукурузный хлеб без глютена

Переложите тесто в форму для кекса. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

Кукурузный хлеб без глютена

Готовый хлеб достаньте из формы и остудите.

Кукурузный хлеб без глютена

Вот такой солнечный красавчик получился! Приятного аппетита!

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