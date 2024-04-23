Описание приготовления:

Потрясающе полезный, солнечный с насыщенным вкусом и ароматом хлеб. Храните его в холодильнике в сухом, чистом контейнере. А также его можно нарезать на ломтики и заморозить.

Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Без глютена

Состав / Ингредиенты:

Мука рисовая 50 Грамм

Мука кукурузная 150 Грамм (75 грамм — мелкого помола, 75 грамм — крупного помола)

Молоко 150 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Разрыхлитель 2 Чайных ложки

Яйца 2 Штуки

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

259 ккал

Калорийность

4 г

Белки

13 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кукурузный хлеб без глютена»

Подготовьте все необходимые продукты. Если у вас нет двух видов кукурузной муки, то используйте только муку мелкого помола.

Смешайте яйца с солью.

Влейте молоко, перемешайте.

Добавьте рисовую и кукурузную муку. Всыпьте разрыхлитель.

Тщательно перемешайте тесто, влейте оливковое масло и снова перемешайте.

Переложите тесто в форму для кекса. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

Готовый хлеб достаньте из формы и остудите.

Вот такой солнечный красавчик получился! Приятного аппетита!