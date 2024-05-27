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Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе — Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

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Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе — Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Ингредиенты:
макаронные гнезда — 600 г;
свинина карбонад — 250 г;
сыр твердый — 200 г;
сливки — 100-120 мл;
масло сливочное — 30 г;
соль перец — по вкусу;
лук зеленый — для подачи
Способ приготовления: Рецепт быстрого и вкусного ужина из макарон.
Вроде бы обычные макароны, а выглядят празднично благодаря особой форме макарон «гнезда».

В большой широкой сковороде растапливаем сливочное масло.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Добавляем сливки и прогреваем их вместе с маслом.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Затем нарезаем или натираем несколько зубчиков чеснока и выкладываем в сливки.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Ветчину или любое другое мясо, у меня свиной карбонад нарезаем кубиками помельче.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

И выкладываем в сливки.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Обжариваем все вместе, непрерывно помешивая, на сильном огне две-три минуты.
Затем сдвигаем мясо в одну сторону.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

И выкладываем макаронные гнезда. Можно вообще убрать мясо в отдельную тарелку, но мне не хотелось пачкать посуду. На гнезда выкладываем мясо.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

У меня в сковороду уместилось 14 гнездышек. Равномерно распределяем все мясо. Солим и перчим по вкусу.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Аккуратно заливаем гнезда кипящей водой, накрываем крышкой, убавляем огонь и оставляем на 10-12 минут.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

200 граммов любого сыра натираем на тёрке или измельчаем в блендере.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Готовые макароны засыпаем измельченным сыром, оставляем под крышкой ещё на минутку, чтобы сыр расплавился. И все, блюдо готово.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Аккуратно берём по одному гнездышку при помощи широкой лопатки и перекладываем на тарелку.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Перед подачей можно посыпать мелко нарезанным зелёным луком.

Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе - Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Время приготовления: 15 мин.

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