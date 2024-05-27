Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе — Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Ингредиенты:

макаронные гнезда — 600 г;

свинина карбонад — 250 г;

сыр твердый — 200 г;

сливки — 100-120 мл;

масло сливочное — 30 г;

соль перец — по вкусу;

лук зеленый — для подачи

Способ приготовления: Рецепт быстрого и вкусного ужина из макарон.

Вроде бы обычные макароны, а выглядят празднично благодаря особой форме макарон «гнезда».

В большой широкой сковороде растапливаем сливочное масло.

Добавляем сливки и прогреваем их вместе с маслом.

Затем нарезаем или натираем несколько зубчиков чеснока и выкладываем в сливки.

Ветчину или любое другое мясо, у меня свиной карбонад нарезаем кубиками помельче.

И выкладываем в сливки.

Обжариваем все вместе, непрерывно помешивая, на сильном огне две-три минуты.

Затем сдвигаем мясо в одну сторону.

И выкладываем макаронные гнезда. Можно вообще убрать мясо в отдельную тарелку, но мне не хотелось пачкать посуду. На гнезда выкладываем мясо.

У меня в сковороду уместилось 14 гнездышек. Равномерно распределяем все мясо. Солим и перчим по вкусу.

Аккуратно заливаем гнезда кипящей водой, накрываем крышкой, убавляем огонь и оставляем на 10-12 минут.

200 граммов любого сыра натираем на тёрке или измельчаем в блендере.

Готовые макароны засыпаем измельченным сыром, оставляем под крышкой ещё на минутку, чтобы сыр расплавился. И все, блюдо готово.

Аккуратно берём по одному гнездышку при помощи широкой лопатки и перекладываем на тарелку.

Перед подачей можно посыпать мелко нарезанным зелёным луком.

Время приготовления: 15 мин.