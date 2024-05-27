Рецепт: Гнезда из пасты в молочном соусе — Праздничный ужин за 15 минут, гнезда в сливочно-чесночном соусе с ветчиной.

Ингредиенты:
макаронные гнезда — 600 г;
свинина карбонад — 250 г;
сыр твердый — 200 г;
сливки — 100-120 мл;
масло сливочное — 30 г;
соль перец — по вкусу;
лук зеленый — для подачи
Способ приготовления: Рецепт быстрого и вкусного ужина из макарон.
Вроде бы обычные макароны, а выглядят празднично благодаря особой форме макарон «гнезда».
В большой широкой сковороде растапливаем сливочное масло.
Добавляем сливки и прогреваем их вместе с маслом.
Затем нарезаем или натираем несколько зубчиков чеснока и выкладываем в сливки.
Ветчину или любое другое мясо, у меня свиной карбонад нарезаем кубиками помельче.
И выкладываем в сливки.
Обжариваем все вместе, непрерывно помешивая, на сильном огне две-три минуты.
Затем сдвигаем мясо в одну сторону.
И выкладываем макаронные гнезда. Можно вообще убрать мясо в отдельную тарелку, но мне не хотелось пачкать посуду. На гнезда выкладываем мясо.
У меня в сковороду уместилось 14 гнездышек. Равномерно распределяем все мясо. Солим и перчим по вкусу.
Аккуратно заливаем гнезда кипящей водой, накрываем крышкой, убавляем огонь и оставляем на 10-12 минут.
200 граммов любого сыра натираем на тёрке или измельчаем в блендере.
Готовые макароны засыпаем измельченным сыром, оставляем под крышкой ещё на минутку, чтобы сыр расплавился. И все, блюдо готово.
Аккуратно берём по одному гнездышку при помощи широкой лопатки и перекладываем на тарелку.
Перед подачей можно посыпать мелко нарезанным зелёным луком.
Время приготовления: 15 мин.