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Блинчики с начинкой «Урмэ»

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Блинчики с начинкой «Урмэ»

Описание приготовления:

Блинчики готовятся по мотивам традиционного бурятского десерта. Черемуховая мука дает не только цвет кофе, но и необычный аромат черемухи и вишневой косточки. Творог лучше всего приготовить дома или взять высокой жирности. Пряник придаст начинке текстуру, сладость и заберет лишнюю влагу из творога.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики / Блюда с начинкой География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Сыворотка молочная 150 Миллилитров
  • Яйцо 1 Штука
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Соль 1/4 Чайных ложки
  • Сода 1/4 Чайных ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
  • Мука 1/2 Стакана
  • Творог 180 Грамм (любой жирности)
  • Пряники 1 Штука
  • Мука черемуховая 1.5 Ст. ложки
  • Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

2 г

Белки

17 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинчики с начинкой "Урмэ"»

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинчиков "Урме". Сыворотку подогрейте до тёплого состояния.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Добавьте в сыворотку соль, сахар, соду и разбейте яйцо. Всё хорошо перемешайте до однородности.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Просейте в массу муку и перемешайте до однородного теста, дайте постоять на столе в течение 30 минут.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Сковороду разогрейте и смажьте растительным маслом. Налейте часть теста и распределите тонким слоем по всей поверхности. Испеките блин с двух сторон до румяной корочки и переложите на тарелку. Пеките блины пока не кончится тесто, у меня получилось 9 штук.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

В другой миске смешайте творог, сметану и сахарную пудру.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Добавьте в творог третий пряник и черемуховую муку, перемешайте.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Разделите творожную массу на количество испеченных блинов. На край каждого блина выложите начинку и сверните в рулетик с закрытыми краями.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Готовые теплые блинчики сразу подавайте к столу.

Блинчики с начинкой "Урмэ"

Приятного аппетита!

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