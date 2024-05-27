Описание приготовления:

Блинчики готовятся по мотивам традиционного бурятского десерта. Черемуховая мука дает не только цвет кофе, но и необычный аромат черемухи и вишневой косточки. Творог лучше всего приготовить дома или взять высокой жирности. Пряник придаст начинке текстуру, сладость и заберет лишнюю влагу из творога.

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики / Блюда с начинкой География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Сыворотка молочная 150 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1/4 Чайных ложки

Сода 1/4 Чайных ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Мука 1/2 Стакана

Творог 180 Грамм (любой жирности)

Пряники 1 Штука

Мука черемуховая 1.5 Ст. ложки

Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

2 г

Белки

17 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинчики с начинкой "Урмэ"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинчиков "Урме". Сыворотку подогрейте до тёплого состояния.

Добавьте в сыворотку соль, сахар, соду и разбейте яйцо. Всё хорошо перемешайте до однородности.

Просейте в массу муку и перемешайте до однородного теста, дайте постоять на столе в течение 30 минут.

Сковороду разогрейте и смажьте растительным маслом. Налейте часть теста и распределите тонким слоем по всей поверхности. Испеките блин с двух сторон до румяной корочки и переложите на тарелку. Пеките блины пока не кончится тесто, у меня получилось 9 штук.

В другой миске смешайте творог, сметану и сахарную пудру.

Добавьте в творог третий пряник и черемуховую муку, перемешайте.

Разделите творожную массу на количество испеченных блинов. На край каждого блина выложите начинку и сверните в рулетик с закрытыми краями.

Готовые теплые блинчики сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!