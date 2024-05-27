Описание приготовления:
Блинчики готовятся по мотивам традиционного бурятского десерта. Черемуховая мука дает не только цвет кофе, но и необычный аромат черемухи и вишневой косточки. Творог лучше всего приготовить дома или взять высокой жирности. Пряник придаст начинке текстуру, сладость и заберет лишнюю влагу из творога.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики / Блюда с начинкой География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Сыворотка молочная 150 Миллилитров
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Сода 1/4 Чайных ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Мука 1/2 Стакана
- Творог 180 Грамм (любой жирности)
- Пряники 1 Штука
- Мука черемуховая 1.5 Ст. ложки
- Сахарная пудра 1 Ст. ложка
Количество порций 3
Калорийность
206 ккал
Калорийность
2 г
Белки
17 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блинчики с начинкой "Урмэ"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинчиков "Урме". Сыворотку подогрейте до тёплого состояния.
Добавьте в сыворотку соль, сахар, соду и разбейте яйцо. Всё хорошо перемешайте до однородности.
Просейте в массу муку и перемешайте до однородного теста, дайте постоять на столе в течение 30 минут.
Сковороду разогрейте и смажьте растительным маслом. Налейте часть теста и распределите тонким слоем по всей поверхности. Испеките блин с двух сторон до румяной корочки и переложите на тарелку. Пеките блины пока не кончится тесто, у меня получилось 9 штук.
В другой миске смешайте творог, сметану и сахарную пудру.
Добавьте в творог третий пряник и черемуховую муку, перемешайте.
Разделите творожную массу на количество испеченных блинов. На край каждого блина выложите начинку и сверните в рулетик с закрытыми краями.
Готовые теплые блинчики сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!