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Вкусное и нежное, как мороженое. Быстрое печенье на каждый день: простой рецепт

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Вкусное и нежное, как мороженое. Быстрое печенье на каждый день: простой рецепт

Печенье — один из самых древних и вкусных десертов по мнению европейцев, арабов, американцев. Сейчас существует много разновидностей этой сладости — от популярного Oreo до простого овсяного. Какое печенье готовят в мире?

Имбирное печенье пекут в Англии. Оно пряное и ароматное, с добавлением имбиря, корицы и других специй.

Мадлен — французское нежное бисквитное печенье в форме ракушек или морских гребешков. Ванильные полумесяцы изобрели в США — мягкое и воздушное печенье с ванильным ароматом.

Приготовим нежное, как мороженое, быстрое печенье на каждый день.

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • ванильный сахар — ч.л.;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • сахарная пудра — ст.л.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 120 г;
  • сметана — 100 г;
  • абрикосовое варенье.

Приготовление печенья:

Смешиваем в таре муку с ванильным сахаром, разрыхлителем, сахарной пудрой и солью. Добавляем в муку сливочное масло, перетираем руками в крошку.

В сливочную крошку добавляем сметану, перемешиваем и замешиваем тесто средней мягкости. Посыпаем стол мукой и раскатываем пласт толщиной 2-3 мм, убираем неровные края.

Пласт делим на ленточки толщиной 6 см. Кладем в середину ленточек варенье по всей длине, запечатываем края вдоль начинки.

Вкусное и нежное, как мороженое. Быстрое печенье на каждый день: простой рецепт

Делим длинные трубочки с начинкой на более короткие.

Вкусное и нежное, как мороженое. Быстрое печенье на каждый день: простой рецепт

Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут. Можно также сделать печенье с другими начинками: разными вкусами варенья, джемом.

Вкусное и нежное, как мороженое. Быстрое печенье на каждый день: простой рецепт

После приготовления печенье обваливаем в сахарной пудре. Получается нежное печенье со сладкой начинкой.

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