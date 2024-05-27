Вкусное и нежное, как мороженое. Быстрое печенье на каждый день: простой рецепт

Печенье — один из самых древних и вкусных десертов по мнению европейцев, арабов, американцев. Сейчас существует много разновидностей этой сладости — от популярного Oreo до простого овсяного. Какое печенье готовят в мире?

Имбирное печенье пекут в Англии. Оно пряное и ароматное, с добавлением имбиря, корицы и других специй.

Мадлен — французское нежное бисквитное печенье в форме ракушек или морских гребешков. Ванильные полумесяцы изобрели в США — мягкое и воздушное печенье с ванильным ароматом.

Приготовим нежное, как мороженое, быстрое печенье на каждый день.

Ингредиенты:

мука — 250 г;

ванильный сахар — ч.л.;

разрыхлитель — ½ ч.л.;

сахарная пудра — ст.л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 120 г;

сметана — 100 г;

абрикосовое варенье.

Приготовление печенья:

Смешиваем в таре муку с ванильным сахаром, разрыхлителем, сахарной пудрой и солью. Добавляем в муку сливочное масло, перетираем руками в крошку.

В сливочную крошку добавляем сметану, перемешиваем и замешиваем тесто средней мягкости. Посыпаем стол мукой и раскатываем пласт толщиной 2-3 мм, убираем неровные края.

Пласт делим на ленточки толщиной 6 см. Кладем в середину ленточек варенье по всей длине, запечатываем края вдоль начинки.

Делим длинные трубочки с начинкой на более короткие.

Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут. Можно также сделать печенье с другими начинками: разными вкусами варенья, джемом.

После приготовления печенье обваливаем в сахарной пудре. Получается нежное печенье со сладкой начинкой.