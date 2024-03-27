Рецепт: Грибной паштет — Из лесных грибов.

Ингредиенты:
грибы — 400 г;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика.;
масло сливочное — 40 г;
яйца куриные — 3 шт.;
соль — по вкусу;
перец молотый красный острый — по вкусу;
масло растительное — для обжарки
Способ приготовления: Прошлым летом собрали очень много грибов. Поэтому всю зиму готовили из них разные блюда. Впервые готовила грибной паштет. Нам всем он очень понравился, в последнее время повторяю его время от времени. Грибы предварительно отвариваю. У меня они уже отварены и заморожены. Чищу и нарезаю небольшими кусочками морковь.
Чищу и режу лук.
Подготавливаю три дольки чеснока.
Добавляю соль и перец по вкусу и всё это помещаю на сковороду. Жарю минут двадцать.
Варю два яйца вкрутую.
Затем их чищу и режу на небольшие кусочки. 40 грамм масла оставляю при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось.
Обжаренные грибы с овощами немного остужаю. Добавлю яйца и сливочное масло. Всё перемешиваю. Затем частями помещаю в блендер и перемалываю.
Затем складываю всё в банку. Хранится это блюдо в холодильнике несколько дней. Поэтому слишком много готовить не следует. Паштет мы ели в виде бутербродов.
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.