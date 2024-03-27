Рецепт: Грибной паштет — Из лесных грибов.

Ингредиенты:

грибы — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика.;

масло сливочное — 40 г;

яйца куриные — 3 шт.;

соль — по вкусу;

перец молотый красный острый — по вкусу;

масло растительное — для обжарки

Способ приготовления: Прошлым летом собрали очень много грибов. Поэтому всю зиму готовили из них разные блюда. Впервые готовила грибной паштет. Нам всем он очень понравился, в последнее время повторяю его время от времени. Грибы предварительно отвариваю. У меня они уже отварены и заморожены. Чищу и нарезаю небольшими кусочками морковь.

Чищу и режу лук.

Подготавливаю три дольки чеснока.

Добавляю соль и перец по вкусу и всё это помещаю на сковороду. Жарю минут двадцать.

Варю два яйца вкрутую.

Затем их чищу и режу на небольшие кусочки. 40 грамм масла оставляю при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось.

Обжаренные грибы с овощами немного остужаю. Добавлю яйца и сливочное масло. Всё перемешиваю. Затем частями помещаю в блендер и перемалываю.

Затем складываю всё в банку. Хранится это блюдо в холодильнике несколько дней. Поэтому слишком много готовить не следует. Паштет мы ели в виде бутербродов.

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.