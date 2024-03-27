Невозможно оторваться. Вкусный десерт для тех, кто следит за своей фигурой: быстро и красиво

Десерты — это сладкие изделия с кремом и бисквитом. Как правило, все десерты весьма калорийные, так как в них присутствует много сахара. Многие в погоне за похудением полностью убирают из своего рациона десерты. Нередко подобные действия приводят к срывам на сладостях.
Дело в том, что не стоит резко пресекать употребление десертов. Это плохо сказывается на психике. Лучше заменить обычные десерты на диетические. В современном мире есть такие сладости, которые можно есть постоянно и не толстеть. Причем, их даже можно приготовить самостоятельно. Расскажем, как сделать диетический десерт.
Ингредиенты для диетического десерта:
- молоко — 200 мл;
- желатин — 20 г;
- творог 5% — 500 г.
Приготовление диетического десерта:
В сотейнике смешиваем желатин с молоком, нагреваем до горячего состояния. В блендере взбиваем творог.
Горячее молоко с растворенным желатином выливаем к творогу и снова взбиваем до однородности.
Выливаем творожную массу в силиконовые формочки.
Оставляем творожный десерт в холодильнике на пару часов до застывания.
В творог можно добавить подсластитель. Украсить десерт рекомендуем кокосовой стружкой или какао.
Делать десерт советуем в порционных формах, но также не запрещается использовать одну большую.