Невозможно оторваться. Вкусный десерт для тех, кто следит за своей фигурой: быстро и красиво

Десерты — это сладкие изделия с кремом и бисквитом. Как правило, все десерты весьма калорийные, так как в них присутствует много сахара. Многие в погоне за похудением полностью убирают из своего рациона десерты. Нередко подобные действия приводят к срывам на сладостях.

Дело в том, что не стоит резко пресекать употребление десертов. Это плохо сказывается на психике. Лучше заменить обычные десерты на диетические. В современном мире есть такие сладости, которые можно есть постоянно и не толстеть. Причем, их даже можно приготовить самостоятельно. Расскажем, как сделать диетический десерт.

Ингредиенты для диетического десерта:

молоко — 200 мл;

желатин — 20 г;

творог 5% — 500 г.

Приготовление диетического десерта:

В сотейнике смешиваем желатин с молоком, нагреваем до горячего состояния. В блендере взбиваем творог.

Горячее молоко с растворенным желатином выливаем к творогу и снова взбиваем до однородности.

Выливаем творожную массу в силиконовые формочки.

Оставляем творожный десерт в холодильнике на пару часов до застывания.

В творог можно добавить подсластитель. Украсить десерт рекомендуем кокосовой стружкой или какао.

Делать десерт советуем в порционных формах, но также не запрещается использовать одну большую.