Рецепт: Гусь по домашнему — По простому

Ингредиенты:

гусь — 1 шт.;

майонез — 3 ст.л;

томатная паста — 6 ст.л;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

паприка молотая — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток. Птица всегда уместна к любому столу и сегодня речь пойдёт о гусе. Прекрасное блюдо для праздничного. Стола сейчас модно и очень многие готовить по всяким модным рецептам. Я же вашему вниманию предлагаю обычный наш простой рецепт. Для этого нам понадобится томатная паста, немного майонеза, соль, перец чёрный молотый, паприка молотая и кто-то может быть скажет что майонез, гусь и так жирный. Но здесь майонез нужен буквально одна столовая ложка, чтобы немного разбавить томатную пасту.

Ну приступим в ёмкости смешиваем томатную пасту,

майонез,

как я уже выше говорила перец, соль.

Соли не жалеем примерно на одного гуся у нас уйдёт 3-4 чайных ложки соли. Ну в зависимости от размера вашего гуся. Смотрите по своему вкусу, если кто-то желает может добавить любимые специи.

Гуся хорошенько моем немного обсушим, хорошенько намазываем нашего гуся полностью и внутри промазываем хорошенько не жалеем соуса

оставляем мариноваться в прохладном месте на сутки

маринованного гуся достаём выкладываем на противень и отправляем в духовочный шкаф при температуре 170° выпекаться примерно на 2-2,5 часа периодически переворачиваем и полевая сверху выделенным жиром.

Когда наш гусь готов накрываем на стол, выкладываем гуся на красивое блюдо, зовём всех к столу. Режем кому какой нравится кусочек и наслаждаемся.

Получается очень вкусно и сочно. Попробуйте не пожалеете. Приятного аппетита пока-пока.

Время приготовления: 3 ч. 20 мин. Примерная стоимость порции: 2000 руб.