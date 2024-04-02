На Пасху готовлю только по этому рецепту. Куличи как пух, тесто без замеса

Одним из неких символов наступления весны во многих семьях является кулич. Его традиционно выпекают перед Пасхой. Можно сказать, что вкус кулича сильно отличается от вкуса всех остальных видов выпечки. Это воздушное тесто вкупе со сладкой глазурью и посыпкой способно стать угощением для всей семьи.

Изначально слово Кулич произошло от слова Калач. В славянской культуре Кола означает солнце, а Ча — это ребенок, чадо. Вероятно, что Кулич в древности имел значение дитя солнца. Это суждение вполне коррелируется с тем, как кулич позиционируется в религии.

Испечем сладкий и пышный кулич дома.

Ингредиенты для кулича:

Молоко — 300 мл;

Яйца — 4 шт.;

Сахар — 200 г;

Ванильный сахар — 2 ч.л.;

Дрожжи сухие — 14 г;

Сливочное масло — 100 г;

Мука — 800 г;

Мед — 1 ст.л.;

Растительное масло — 50 мл;

Изюм — 100 г;

Цукаты — 100 г.

Ингредиенты для глазури:

Желатин — ч.л.;

Вода — 6 ст.л.;

Сахар — 180 г;

Лимонный сок.

Приготовление кулича:

Слегка подогреваем молоко (150 мл), высыпаем в него ложку сахара, дрожжи и перемешиваем. Высыпаем к дрожжевому молоку 3-4 ложек муки, снова перемешиваем.

Накрываем дрожжевую смесь пищевой пленкой и оставляем в тепле на 5-10 минут. Разбиваем в отдельную тару яйца, высыпаем сахар и ванильный сахар, взбиваем до пышной пены миксером.

Выкладываем дрожжи в тару и вливаем к ним остатки молока, перемешиваем. Добавляем к дрожжевой смеси яичную, вливаем сливочное растопленное масло, а также мед, смешиваем.

Просеиваем частями в смесь дрожжей и яиц муку, замешиваем густое тесто. Вливаем к тесту растительное масло, снова перемешиваем и оставляем подходить под полотенцем на 2 часа.

Обминаем тесто, высыпаем к нему цукаты и изюм, добавляем немного растительного масла. Вымешиваем сухофрукты в тесте.

Делим тесто на небольшие колобки, которые выкладываем в бумажные формочки для куличей.

Обязательно тесто должно занимать всего ⅓ от формы.

Накрываем формочки полотенцем и оставляем на 30-40 минут для подъема. Можно затем смазать каждый кулич смесью яйца и молока.

Выпекаем куличи при 180 градусах 35 минут.

Для глазури смешиваем в паре ложек воды желатин. Остальную воду в сотейнике смешиваем с сахаром, растапливаем.

Выкладываем в горячую сахарную воду желатин, смешиваем. Взбиваем миксером сахарную воду около 5 минут до белой глянцевой массы.

Готовые куличи остается украсить глазурью и посыпкой. Получаются мягкие влажные и пышные куличи.