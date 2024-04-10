Рецепт: Хычин с сыром — с брынзой

Ингредиенты:
картофель — 7 шт.;
сыр брынза — 220 г.;
мука пшеничная — 300 г.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Картофель очищаем от кожуры, мелко нарезаем и варим до готовности в чуть подсоленной воде.
Из картофеля делаем пюре
Даем ему остыть, добавляем сыр брынза и тщательно перемешиваем.
Постепенно добавляем пшеничную муку и замешивает тесто.
Тесто делим на небольшие равные части, каждую часть раскатываем в тонкий пласт, диаметр пласта рассчитывайте исходя из размеров сковороды.
Обжариваем тесто на небольшом огне на сухой сковороде с обеих сторон до появления румяного цвета.
Готовые лепешки обильно смазываем растопленным сливочным маслом с обеих сторон, чтобы лепешки стали мягкими.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.