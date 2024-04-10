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Рецепт: Хычин с сыром — с брынзой

На чтение: 1 минута
Рецепт: Хычин с сыром — с брынзой

Ингредиенты:
картофель — 7 шт.;
сыр брынза — 220 г.;
мука пшеничная — 300 г.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Картофель очищаем от кожуры, мелко нарезаем и варим до готовности в чуть подсоленной воде.

Из картофеля делаем пюре

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Даем ему остыть, добавляем сыр брынза и тщательно перемешиваем.

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Постепенно добавляем пшеничную муку и замешивает тесто.

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Тесто делим на небольшие равные части, каждую часть раскатываем в тонкий пласт, диаметр пласта рассчитывайте исходя из размеров сковороды.

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Обжариваем тесто на небольшом огне на сухой сковороде с обеих сторон до появления румяного цвета.

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Готовые лепешки обильно смазываем растопленным сливочным маслом с обеих сторон, чтобы лепешки стали мягкими.

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Рецепт: Хычин с сыром - с брынзой

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.

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