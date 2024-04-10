Его любят во всём мире. Нежный и вкусный торт «Подарочный»: простой рецепт

Торты всегда были одним из самых обсуждаемых блюд в кулинарии. Дело в том, что история тортов весьма специфична. Трудно понять, как появились первые рецепты и что под тортом на самом деле представляли люди из прошлого.

Стоит заметить, что лишь в эпоху Возрождения торты приобрели привычный для нас вид. В это время появились новые виды тортов, такие как «Захер», «Наполеон» и «Павлова». Торты стали подавать на королевских пирах и балах.

Расскажем, как приготовить торт самостоятельно.

Ингредиенты для бисквита торта “Подарочный”:

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

сахар — 150 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — ½ ч.л.

Ингредиенты для пропитки бисквитов:

вода — 150 г;

сахар — 80 г;

ром — 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

яйцо — шт.;

молоко — 160 г;

сахар — 160 г;

сливочное масло — 250 г;

ром — 1 ст.л.

Приготовление торта “Подарочный”:

Взбиваем полминуты миксером яйца с солью для создания бисквита. Высыпаем ваниль и сахар к яйцам, продолжаем взбивать до пышной белой массы.

Смешиваем разрыхлитель с мукой, постепенно просеиваем в яичную массу. При этом масса не должна осесть при добавлении муки. Замешиваем тесто для бисквита венчиком, работаем в одном направлении.

Застилаем форму для выпечки диаметром 22 см пергаментом, требуется застелить только дно. Выливаем тесто в формы, распределяем по всей поверхности.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 25-30 минут.

Во время выпекания нельзя открывать духовку.

После приготовления, бисквит запечатываем в пищевую пленку и убираем в холодильник на пару часов.

В сотейник разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем белок с желтком. Высыпаем туда же сахар, перемешиваем и растворяем в яйце. Вливаем молоко, ставим сотейник на огонь и доводим до кипения (85 градусов) молочный сироп.

После закипания снимаем сироп с огня, перемешиваем около минуты, переливаем в другую тару. Накрываем сироп пищевой пленкой и оставляем остывать до комнатной температуры.

В это время высыпаем в сотейник сахар, вливаем воду и на среднем огне растворяем сахар в жидкости. Добавляем в жидкость ром, так мы получаем пропитку.

Пока пропитка остываем, взбиваем миксером мягкое сливочное масло. Постепенно по паре ложек добавляем в масло молочный сироп.

Далее в крем выливаем ром, снова взбиваем. Делим бисквит на три коржа, верхушку можно срезать. Пропитываем каждый корж сахарным сиропом.

Делим крем на три части, смазываем им каждый корж, собираем коржи с кремом в единый торт.

Смазываем бортики торта также кремом.

Слегка обжариваем орехи, большую часть измельчаем в блендере. Посыпаем торт ореховой крошкой, в середину выкладываем не измельченные орехи.

После украшения торта орехами, убираем его в холодильник на пару часов. Можно также посыпать верхушку торта сахарной пудрой.