Рецепт: Имбирные пряники — упрощенный рецепт на жженом сахаре

Ингредиенты:

сахар — 240г;

вода — 100мл;

масло сливочное — 100г;

сода пищевая — 0,5 ч.л.;

соль — 0,25 ч.л;

имбирь молотый — 0,5 ч.л.;

корица молотая — 1 ч.л.;

мускатный орех молотый — 0,5 ч.л.;

яичный желток — 1 шт;

мука пшеничная — 400г

Способ приготовления: Существует множество рецептов приготовления имбирных пряников, но вариант на жженом сахаре считается одним из самых простых и быстрых, поэтому сегодня я поделюсь именно этим рецептом.

Итак, приступим.

Высыпаем сахар в кастрюльку с толстым дном и ставим на средний огонь.

Плавим сахар постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело.

Когда сахар полностью расплавиться, снимаем кастрюльку с огня и добавляем кипяток.

На этом этапе важно быть максимально аккуратными, чтобы не обжечься, так как температура получившейся карамели выше, чем температура кипятка и все будет пузыриться и брызгать. Кипяток лучше всего добавлять частями, по 15-20мл и тщательно перемешивать.

После того, как вмешали кипяток, возвращаем кастрюльку на маленький огонь и добавляем сливочное масло. В данном рецепте совершенно не важна жирность масла, поэтому можно использовать масло с жирностью 65-72%. А также можно заменить на маргарин, если есть необходимость снизить стоимость. Я готовила и с маслом, и с маргарином и разницы в итогом блюде не заметила.

Далее добавляем соду и все специи. Наша масса начнет активно пениться и подниматься. Это сода вступает в реакцию.

Из специй я использую корицу, имбирь и мускатный орех. Это сочетание нравится мне больше всего, но по желанию можно добавить молотую гвоздику, кардамон, анис и душистый перец, но не более четверти чайной ложки каждой из специй.

После того, как вмешали специи, снимаем кастрюльку с огня и даем получившейся массе немного остыть. После чего добавляем желток и быстро перемешиваем.

Далее частями добавляем муку. Сначала делаем это в кастрюльке.

Когда тесто станет сложно перемешиваться в кастрюльке — переходим на стол.

Я предпочитаю сначала вмешивать муку при помощи силиконовой лопатки, а уже потом вымешивать руками.

Готовое тесто получается мягким, пластичным и не почти не липнет к рукам.

Далее тесту надо дать дозреть в холодильнике. Для этого его надо переложить либо в пакет, либо в плотно закрывающийся контейнер и оставить в холодильнике на сутки. Но если очень спешите, то можно использовать тесто через 3-4 часа.

Также, такое тесто можно делать впрок и хранить до 6 недель в холодильнике и до 4 месяцев в морозильной камере. Я однажды забыла про тесто и оно пролежало у меня в морозилке полгода и не испортилось, но все же рекомендую придерживаться срока в 4 месяца.

Раскатывать тесто рекомендую сразу же на пекарской бумаге или тефлоновом коврике, чтобы не перекладывать пряники после вырубки. Раскатывать тесто надо толщиной 5-6мм.

Выпекаем пряники на верхней полке духовке, в режиме верх-низ (если есть режим конвекция, используйте его) при температуре 180 градусов 7 минут.

Если у вас старенькая или слабая духовка, которая плохо держит температуру и медленно нагревается после открывания дверцы, то рекомендую разогревать ее до 200 градусов. Потому что лучше сделать выше температуру, но не держать пряники в духовке дольше 7, максимум 8 минут.

Вот такие пряники получаются. Мне с раскаткой теста и вырубкой пряников помогали дети, поэтому они вышли не одинаковой формы. А еще для вырубки мы использовали обычный стакан с довольно толстыми стенками. Если же использовать специальные формы, края готовых пряников будут ровнее.

Вот так пряник выглядит в разрезе. Он хорошо держит форму, но внутри мягкий и нежный.

Хранить готовые пряники можно до двух месяцев.

Время приготовления указано без учета времени на созревание теста в холодильнике.

Время приготовления: 1 ч.