Описание приготовления:

Киви для конфитюра можно взять любой спелости, кроме испорченных. Виноград подойдет любого зеленого сорта, но лучше всего без косточек, чтобы их не удалять. Пектин можно заменить желфиксом или любой другой сгущающей смесью.

Основной ингредиент: Фрукты / Виноград / Киви / Ягоды Блюдо: Заготовки / Конфитюр

Состав / Ингредиенты:

Киви 500 Грамм

Виноград 500 Грамм ("Киш-миш")

Сахар 500 Грамм

Пектин 20 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

186 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Конфитюр из киви и винограда»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления конфитюра из киви и винограда. Киви и виноград вымойте и обсушите.

Киви очистите от кожуры и порежьте на кусочки. Выложите киви в кастрюлю с толстым дном и пробейте блендером до однородности.

Виноград снимите с веточек и разрежьте ягоды пополам. Выложите половинки ягод в пюре из киви.

Всыпьте в кастрюлю сахар, отложив 50 грамм и перемешайте. Поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Варите массу на медленном огне в течение 5 минут.

Оставшийся сахар смешайте с пектином и, мешая конфитюр, постепенно всыпьте в кастрюлю. Варите конфитюр еще 3 минуты и снимите с огня. Разложите конфитюр в сухие стерилизованные банки и закройте. Уберите конфитюр в сухое, прохладное место на хранение.

Хороших заготовок!