Рецепт: Индюшиные хвостики — в духовке

Ингредиенты:

индюшиные огузки — 5 шт;

лук репчатый — 1 шт;

брокколи — 300 гр

Способ приготовления: Предлагаю вам бюджетное сытное и вкусное блюдо из индюшиных хвостиков (гузки).

Для их предварительного маринования понадобится большая луковица.

Которую мы нарезаем произвольно.

Также соевый соус и приправа гарам масала. По желанию можете добавлять ваши любимы приправы и специи.

Индюшачьи гузки смешиваем с луком и специями, добавляем соевый соус (2 ст. л.), бальзамический уксус (2 ст. л.) и пр.

Оставляем мариноваться на ночь.

Готовить будем в духовке.

Я решила приготовить хвостики на «подушке» из замороженного брокколи и лука.

Выкладываем поверх хвостики.

Запекаем в духовке 30-40 минут.

Подаем как в горячем так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.