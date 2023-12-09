Рецепт: Индюшиные хвостики — в духовке

Ингредиенты:
индюшиные огузки — 5 шт;
лук репчатый — 1 шт;
брокколи — 300 гр
Способ приготовления: Предлагаю вам бюджетное сытное и вкусное блюдо из индюшиных хвостиков (гузки).
Для их предварительного маринования понадобится большая луковица.
Которую мы нарезаем произвольно.
Также соевый соус и приправа гарам масала. По желанию можете добавлять ваши любимы приправы и специи.
Индюшачьи гузки смешиваем с луком и специями, добавляем соевый соус (2 ст. л.), бальзамический уксус (2 ст. л.) и пр.
Оставляем мариноваться на ночь.
Готовить будем в духовке.
Я решила приготовить хвостики на «подушке» из замороженного брокколи и лука.
Выкладываем поверх хвостики.
Запекаем в духовке 30-40 минут.
Подаем как в горячем так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.