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Рецепт: Индюшиные хвостики — в духовке

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Рецепт: Индюшиные хвостики — в духовке

Ингредиенты:
индюшиные огузки — 5 шт;
лук репчатый — 1 шт;
брокколи — 300 гр
Способ приготовления: Предлагаю вам бюджетное сытное и вкусное блюдо из индюшиных хвостиков (гузки).

Для их предварительного маринования понадобится большая луковица.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Которую мы нарезаем произвольно.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Также соевый соус и приправа гарам масала. По желанию можете добавлять ваши любимы приправы и специи.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Индюшачьи гузки смешиваем с луком и специями, добавляем соевый соус (2 ст. л.), бальзамический уксус (2 ст. л.) и пр.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Оставляем мариноваться на ночь.

Готовить будем в духовке.

Я решила приготовить хвостики на «подушке» из замороженного брокколи и лука.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Выкладываем поверх хвостики.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Запекаем в духовке 30-40 минут.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Подаем как в горячем так и в холодном виде.

Рецепт: Индюшиные хвостики - в духовке

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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