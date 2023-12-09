Описание приготовления:

Для приготовления яичницы будем использовать замороженную мексиканскую смесь овощей. Такие заготовки всегда выручат в моменты нехватки времени, в считанные минуты можно приготовить полезное блюдо. В состав смеси входит обязательно стручковая фасоль, морковь, кукуруза и горошек. Именно все эти ингредиенты отлично сочетаются с яйцами. Подавать такую яичницу следует сразу, пока она горячая.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница

Состав / Ингредиенты:

Овощная смесь 200 Грамм

Куриные яйца 3 Штуки

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Молотый перец По вкусу

Итальянские травы По вкусу

Зеленый лук 5 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

170 ккал

Калорийность

6 г

Белки

14 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яичница с мексиканской смесью»

Подготовьте овощную смесь, яйца и специи.

В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите мексиканскую смесь овощей, после жарьте ее 4-5 минут, до готовности. В процессе обязательно периодически помешивайте овощи.

Добавьте к овощам соль, перец, травы по желанию. Ложкой сделайте три лунки, немного раздвинув овощи в стороны.

Вбейте в сковороду три куриных яйца. Поставьте сковороду на небольшой огонь, крышкой не накрывайте, чтобы желтки не схватились.

Зеленый лук мелко нарежьте.

Жарьте яичницу с мексиканской смесью 4 минуты, белок должен полностью схватиться, а желток остаться жидким. Притрусите яйца молотым перцем и солью. Готовую яичницу посыпьте луком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!