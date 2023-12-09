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Яичница с мексиканской смесью

На чтение: 2 минуты
Яичница с мексиканской смесью

Описание приготовления:

Для приготовления яичницы будем использовать замороженную мексиканскую смесь овощей. Такие заготовки всегда выручат в моменты нехватки времени, в считанные минуты можно приготовить полезное блюдо. В состав смеси входит обязательно стручковая фасоль, морковь, кукуруза и горошек. Именно все эти ингредиенты отлично сочетаются с яйцами. Подавать такую яичницу следует сразу, пока она горячая.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница

Состав / Ингредиенты:

  • Овощная смесь 200 Грамм
  • Куриные яйца 3 Штуки
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Молотый перец По вкусу
  • Итальянские травы По вкусу
  • Зеленый лук 5 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

170 ккал

Калорийность

6 г

Белки

14 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яичница с мексиканской смесью»

Яичница с мексиканской смесью

Подготовьте овощную смесь, яйца и специи.

Яичница с мексиканской смесью

В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите мексиканскую смесь овощей, после жарьте ее 4-5 минут, до готовности. В процессе обязательно периодически помешивайте овощи.

Яичница с мексиканской смесью

Добавьте к овощам соль, перец, травы по желанию. Ложкой сделайте три лунки, немного раздвинув овощи в стороны.

Яичница с мексиканской смесью

Вбейте в сковороду три куриных яйца. Поставьте сковороду на небольшой огонь, крышкой не накрывайте, чтобы желтки не схватились.

Яичница с мексиканской смесью

Зеленый лук мелко нарежьте.

Яичница с мексиканской смесью

Жарьте яичницу с мексиканской смесью 4 минуты, белок должен полностью схватиться, а желток остаться жидким. Притрусите яйца молотым перцем и солью. Готовую яичницу посыпьте луком и подавайте к столу.

Яичница с мексиканской смесью

Приятного аппетита!

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