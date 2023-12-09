Описание приготовления:
Для приготовления яичницы будем использовать замороженную мексиканскую смесь овощей. Такие заготовки всегда выручат в моменты нехватки времени, в считанные минуты можно приготовить полезное блюдо. В состав смеси входит обязательно стручковая фасоль, морковь, кукуруза и горошек. Именно все эти ингредиенты отлично сочетаются с яйцами. Подавать такую яичницу следует сразу, пока она горячая.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница
Состав / Ингредиенты:
- Овощная смесь 200 Грамм
- Куриные яйца 3 Штуки
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Молотый перец По вкусу
- Итальянские травы По вкусу
- Зеленый лук 5 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
170 ккал
Калорийность
6 г
Белки
14 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яичница с мексиканской смесью»
Подготовьте овощную смесь, яйца и специи.
В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите мексиканскую смесь овощей, после жарьте ее 4-5 минут, до готовности. В процессе обязательно периодически помешивайте овощи.
Добавьте к овощам соль, перец, травы по желанию. Ложкой сделайте три лунки, немного раздвинув овощи в стороны.
Вбейте в сковороду три куриных яйца. Поставьте сковороду на небольшой огонь, крышкой не накрывайте, чтобы желтки не схватились.
Зеленый лук мелко нарежьте.
Жарьте яичницу с мексиканской смесью 4 минуты, белок должен полностью схватиться, а желток остаться жидким. Притрусите яйца молотым перцем и солью. Готовую яичницу посыпьте луком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!