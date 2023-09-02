Портал про города-курорты | Perekop

Беру 6 яблок и немного муки: так мало кто готовит. Лучший пирог, который я пробовала в своей жизни

На чтение: 2 минуты
Беру 6 яблок и немного муки: так мало кто готовит. Лучший пирог, который я пробовала в своей жизни

Сейчас трудно удивить людей выпечкой из яблок. Она является самой базовой, которая только может быть в пекарнях. Однако, 100-150 лет назад многие крестьяне могли довольствоваться только яблочными пирогами.

Дело в том, что не у всех была возможность покупать мясо или яйца. Поэтому готовили овощные или фруктовые пироги.

Благодаря этому в мире есть много рецептов креативных пирогов. Стоит дать рецепт одного из интересных яблочных пирогов.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • Сметана — 150 г;
  • Яичный желток — 2 шт.;
  • Сахар — 100 г;
  • Мука — 400 г;
  • Разрыхлитель — ч.л.;
  • Сливочное масло — 200 г;
  • Яблоко — 6 шт.;
  • Яичный белок — шт.

Приготовление яблочного пирога:

Смешиваем сметану с желтками и сахарным песком, тщательно перемешиваем. Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем. В муку выкладываем холодное сливочное масло, руками создаем сливочную крошку.

Вливаем в крошку сметанную смесь, замешиваем руками эластичное тесто.

Беру 6 яблок и немного муки: так мало кто готовит. Лучший пирог, который я пробовала в своей жизни

Убираем колобок на 10 минут в холодильник под пленкой.

Удаляем у яблок кожицу и семенные коробочки, делим на две части каждое яблоко. Тесто делим на две части, раскатываем оба колобка в квадратные пласты одинакового размера.

На один пласт выкладываем дольки яблок на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки между яблоками смазываем яичным белком.

Беру 6 яблок и немного муки: так мало кто готовит. Лучший пирог, который я пробовала в своей жизни

Накрываем яблоки вторым пластом теста, защипываем края. Прижимаем один пласт ко второму в промежутках между яблоками.

Беру 6 яблок и немного муки: так мало кто готовит. Лучший пирог, который я пробовала в своей жизни

Застилаем пергамент с пирогом на противень. Выпекаем пирог при 180 градусах 30-35 минут в духовке.

Беру 6 яблок и немного муки: так мало кто готовит. Лучший пирог, который я пробовала в своей жизни

Предварительно яблоки можно посыпать корицей перед тем, как накрывать пластом. После приготовления рекомендуется посыпать пирог сахарной пудрой.

Что будем искать? Например,Человек