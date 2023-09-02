Беру 6 яблок и немного муки: так мало кто готовит. Лучший пирог, который я пробовала в своей жизни

Сейчас трудно удивить людей выпечкой из яблок. Она является самой базовой, которая только может быть в пекарнях. Однако, 100-150 лет назад многие крестьяне могли довольствоваться только яблочными пирогами.

Дело в том, что не у всех была возможность покупать мясо или яйца. Поэтому готовили овощные или фруктовые пироги.

Благодаря этому в мире есть много рецептов креативных пирогов. Стоит дать рецепт одного из интересных яблочных пирогов.

Ингредиенты для яблочного пирога:

Сметана — 150 г;

Яичный желток — 2 шт.;

Сахар — 100 г;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — ч.л.;

Сливочное масло — 200 г;

Яблоко — 6 шт.;

Яичный белок — шт.

Приготовление яблочного пирога:

Смешиваем сметану с желтками и сахарным песком, тщательно перемешиваем. Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем. В муку выкладываем холодное сливочное масло, руками создаем сливочную крошку.

Вливаем в крошку сметанную смесь, замешиваем руками эластичное тесто.

Убираем колобок на 10 минут в холодильник под пленкой.

Удаляем у яблок кожицу и семенные коробочки, делим на две части каждое яблоко. Тесто делим на две части, раскатываем оба колобка в квадратные пласты одинакового размера.

На один пласт выкладываем дольки яблок на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки между яблоками смазываем яичным белком.

Накрываем яблоки вторым пластом теста, защипываем края. Прижимаем один пласт ко второму в промежутках между яблоками.

Застилаем пергамент с пирогом на противень. Выпекаем пирог при 180 градусах 30-35 минут в духовке.

Предварительно яблоки можно посыпать корицей перед тем, как накрывать пластом. После приготовления рекомендуется посыпать пирог сахарной пудрой.