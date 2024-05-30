Описание приготовления:
Идеальное сочетание — клубника и черный шоколад. Для приготовления варенья лучше использовать черный шоколад, с высоким содержанием какао, но если не любите горький шоколад, то замените на молочный — тоже будет вкусно. Приятная сладкая клубника в сочетании с горьким, немного терпким шоколадом — настоящее лакомство!
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 1 Килограмм
- Шоколад 100 Грамм
- Сахар 600 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
420 ккал
Калорийность
4 г
Белки
1 г
Жиры
94 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с шоколадом»
Подготовьте необходимые продукты для приготовления варенья.
Клубнику переберите, испорченные и мягкие ягоды удалите. В подходящую, глубокую посуду налейте 1,5 литра холодной воды, растворите в ней 1 чайную ложку пищевой соды. Поместите в содовую воду клубнику и оставьте на 10 минут. Сода поможет удалить остатки пестицидов и грязи с поверхности ягод.
Удалите у ягод плодоножки, поместите их в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой.
Подготовленные ягоды клубники поместите в сотейник.
Засыпьте сахаром и оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре, чтобы клубника пустила сок.
Когда ягоды пустят сок, поставьте на плиту и доведите до кипения при небольшом нагреве.
Проварите 10 минут с момента закипания при слабом нагреве, снимая образовавшуюся пенку.
Шоколад поломайте на кусочки, выложите в варенье. Варите варенье с шоколадом, помешивая еще 7-10 минут при слабом нагреве.
Шоколад должен полностью раствориться.
Банки и крышки простерилизуйте удобным для вас способом.
Кипящим вареньем наполните баночки.
Плотно закупорьте крышками и уберите под теплый плед, поставив их вверх дном. Оставьте до полного остывания.
Клубничное варенье с шоколадом готово! Перенесите в погреб или темное, прохладное место для хранения. Приятного аппетита!