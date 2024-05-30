Описание приготовления:

Идеальное сочетание — клубника и черный шоколад. Для приготовления варенья лучше использовать черный шоколад, с высоким содержанием какао, но если не любите горький шоколад, то замените на молочный — тоже будет вкусно. Приятная сладкая клубника в сочетании с горьким, немного терпким шоколадом — настоящее лакомство!

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 1 Килограмм

Шоколад 100 Грамм

Сахар 600 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

420 ккал

Калорийность

4 г

Белки

1 г

Жиры

94 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с шоколадом»

Подготовьте необходимые продукты для приготовления варенья.

Клубнику переберите, испорченные и мягкие ягоды удалите. В подходящую, глубокую посуду налейте 1,5 литра холодной воды, растворите в ней 1 чайную ложку пищевой соды. Поместите в содовую воду клубнику и оставьте на 10 минут. Сода поможет удалить остатки пестицидов и грязи с поверхности ягод.

Удалите у ягод плодоножки, поместите их в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой.

Подготовленные ягоды клубники поместите в сотейник.

Засыпьте сахаром и оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре, чтобы клубника пустила сок.

Когда ягоды пустят сок, поставьте на плиту и доведите до кипения при небольшом нагреве.

Проварите 10 минут с момента закипания при слабом нагреве, снимая образовавшуюся пенку.

Шоколад поломайте на кусочки, выложите в варенье. Варите варенье с шоколадом, помешивая еще 7-10 минут при слабом нагреве.

Шоколад должен полностью раствориться.

Банки и крышки простерилизуйте удобным для вас способом.

Кипящим вареньем наполните баночки.

Плотно закупорьте крышками и уберите под теплый плед, поставив их вверх дном. Оставьте до полного остывания.

Клубничное варенье с шоколадом готово! Перенесите в погреб или темное, прохладное место для хранения. Приятного аппетита!