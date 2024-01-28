Рецепт: Кабачковые котлеты на скорую руку — Без мяса.

Ингредиенты:
кабачок — 400 г;
соль — по вкусу;
перец молотый красный — по вкусу;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — 1 головка;
яйца куриные — 1 шт.;
мука пшеничная — 2 ст.л.;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Эти котлеты приготовлены полностью без мяса. Основной ингредиент кабачки. Этот овощ очень полезный. Урожаи бывают очень хорошие, у кого свой огород. Поэтому лишний рецептик приготовления этого овоща не помешает.
Отрезаем кусок кабачка. У меня получился на 400 г.
Тру на тёрке.
Добавляем соль.
Добавляем красный молотый перец.
Берём головку лука и головку чеснока.
Измельчаем лук и чеснок и добавляем к кабачку.
Добавляем два яйца.
Просеиваем муку.
Добавляем две столовые ложки с верхом. Если сок с кабачка не сливали, то муки нужно больше. Тщательно всё перемешиваю, получается такое тесто.
У меня тесто жидковатое, поэтому на сковороду выкладываю его ложкой. Не забываем налить в сковороду растительное масло и предварительно разогреть. Котлетки жарим на медленном огне. Как перевернём на другую сторону, сковороду можно прикрыть крышкой. В итоге получились такие котлеты.
Их можно подать со сметаной или майонезом.
Время приготовления: 40 мин.