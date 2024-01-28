Рецепт: Кабачковые котлеты на скорую руку — Без мяса.

Ингредиенты:

кабачок — 400 г;

соль — по вкусу;

перец молотый красный — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

яйца куриные — 1 шт.;

мука пшеничная — 2 ст.л.;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Эти котлеты приготовлены полностью без мяса. Основной ингредиент кабачки. Этот овощ очень полезный. Урожаи бывают очень хорошие, у кого свой огород. Поэтому лишний рецептик приготовления этого овоща не помешает.

Отрезаем кусок кабачка. У меня получился на 400 г.

Тру на тёрке.

Добавляем соль.

Добавляем красный молотый перец.

Берём головку лука и головку чеснока.

Измельчаем лук и чеснок и добавляем к кабачку.

Добавляем два яйца.

Просеиваем муку.

Добавляем две столовые ложки с верхом. Если сок с кабачка не сливали, то муки нужно больше. Тщательно всё перемешиваю, получается такое тесто.

У меня тесто жидковатое, поэтому на сковороду выкладываю его ложкой. Не забываем налить в сковороду растительное масло и предварительно разогреть. Котлетки жарим на медленном огне. Как перевернём на другую сторону, сковороду можно прикрыть крышкой. В итоге получились такие котлеты.

Их можно подать со сметаной или майонезом.

Время приготовления: 40 мин.