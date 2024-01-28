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Всего 1 ингредиент и мясо растает во рту. Вкусная и сытная запеканка на праздничный стол

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Всего 1 ингредиент и мясо растает во рту. Вкусная и сытная запеканка на праздничный стол

Запеканки были актуальны еще в прошлом. Начали готовить запеканки примерно в Средние века. Конечно, раньше тоже готовили запеканки. Но, рецептов не сохранилось. Сложно понимать, что именно подразумевала под собой запеканка в Древней Греции и Риме.

Сейчас запеканка — это быстрое и простое блюдо, которое может приготовить каждый. Плюс запеканки в том, что не нужно долго что-то готовить, выпекать, создавать начинку. Необходимо просто измельчить продукты и выложить на противень. Конечно, можно усложнить запеканку и сделать ресторанную подачу. Однако, на ужин после работы стоит просто приготовить быстрый ужин.

Расскажем, как сделать мясную сытную запеканку.

Ингредиенты для мясной запеканки:

  • лук — 500 г;
  • свиная шея — 2 кг;
  • соль — 5 г;
  • черный перец — 5 г;
  • масло растительное — 50 мл;
  • картофель — 900 г;
  • сыр — 200 г;
  • греческий йогурт — 100 г;
  • майонез — 150 г;
  • семена горчицы — 50 г;
  • черный перец — 3 г.

Приготовление мясной запеканки:

Лук нарезаем полукольцами и выкладываем на противень ровным слоем. Нарезаем небольшими кусочками свиную шею и кладем на луковую подушку.

Солим и перчим мясо, вливаем растительное масло и смешиваем. Очищаем картофель и нарезаем тонкими пластинами.

Выкладываем картофельные пластины внахлест на мясную массу.

Всего 1 ингредиент и мясо растает во рту. Вкусная и сытная запеканка на праздничный стол

Натираем на крупной терке сыр и высыпаем на картофельный слой. В отдельную тару смешиваем греческий йогурт со сметаной и горчицей.

Выкладываем соус на сырный слой и равномерно распределяем.

Всего 1 ингредиент и мясо растает во рту. Вкусная и сытная запеканка на праздничный стол

Покрываем запеканку пергаментом и запечатываем фольгой.

Запекаем блюдо при 180 градусах 45 минут. Далее снимаем фольгу и запекаем еще 8 минут.

Всего 1 ингредиент и мясо растает во рту. Вкусная и сытная запеканка на праздничный стол

Всего 1 ингредиент и мясо растает во рту. Вкусная и сытная запеканка на праздничный стол

К данной запеканке стоит добавить в качестве гарнира простой салат из овощей. Получается сытное блюдо, которое готовится просто.

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