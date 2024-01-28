Всего 1 ингредиент и мясо растает во рту. Вкусная и сытная запеканка на праздничный стол

Запеканки были актуальны еще в прошлом. Начали готовить запеканки примерно в Средние века. Конечно, раньше тоже готовили запеканки. Но, рецептов не сохранилось. Сложно понимать, что именно подразумевала под собой запеканка в Древней Греции и Риме.
Сейчас запеканка — это быстрое и простое блюдо, которое может приготовить каждый. Плюс запеканки в том, что не нужно долго что-то готовить, выпекать, создавать начинку. Необходимо просто измельчить продукты и выложить на противень. Конечно, можно усложнить запеканку и сделать ресторанную подачу. Однако, на ужин после работы стоит просто приготовить быстрый ужин.
Расскажем, как сделать мясную сытную запеканку.
Ингредиенты для мясной запеканки:
- лук — 500 г;
- свиная шея — 2 кг;
- соль — 5 г;
- черный перец — 5 г;
- масло растительное — 50 мл;
- картофель — 900 г;
- сыр — 200 г;
- греческий йогурт — 100 г;
- майонез — 150 г;
- семена горчицы — 50 г;
- черный перец — 3 г.
Приготовление мясной запеканки:
Лук нарезаем полукольцами и выкладываем на противень ровным слоем. Нарезаем небольшими кусочками свиную шею и кладем на луковую подушку.
Солим и перчим мясо, вливаем растительное масло и смешиваем. Очищаем картофель и нарезаем тонкими пластинами.
Выкладываем картофельные пластины внахлест на мясную массу.
Натираем на крупной терке сыр и высыпаем на картофельный слой. В отдельную тару смешиваем греческий йогурт со сметаной и горчицей.
Выкладываем соус на сырный слой и равномерно распределяем.
Покрываем запеканку пергаментом и запечатываем фольгой.
Запекаем блюдо при 180 градусах 45 минут. Далее снимаем фольгу и запекаем еще 8 минут.
К данной запеканке стоит добавить в качестве гарнира простой салат из овощей. Получается сытное блюдо, которое готовится просто.