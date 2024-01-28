Описание приготовления:

Чтобы мясо получилось мягким и сочным лучше всего взять вырезку или шею. Если не любите чтобы репчатый лук хрустел, можете предварительно его обжарить до мягкости.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Мясо по-французски

Состав / Ингредиенты:

Свинина 300 Грамм (вырезка или шея)

Лук репчатый 1 Штука

Майонез 3 Ст. ложки

Сыр 60 Грамм (твердый)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Уксус яблочный 5% 1 Ст. ложка

Вода 75 Миллилитров

Масло растительное 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

233 ккал

Калорийность

20 г

Белки

8 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо по-французски со свининой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мяса по-французски. Мясо сполосните и обсушите.

Репчатый лук почистите и порежьте четвертинками, выложите в миску. Влейте воду, уксус и оставьте на 15 минут. Откиньте лук на сито и дайте маринаду полностью стечь.

Свинину порежьте на куски и отбейте. Мясо посолите и поперчите.

Репчатый лук смешайте с майонезом и разложите по отбитым кускам свинины.

Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх лука. Переложите мясо на противень, смазанный растительным маслом, и поставьте в горячую духовку. Запекайте мясо при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут до готовности и золотистой корочки.

Приятного аппетита!