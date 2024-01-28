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Мясо по-французски со свининой

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Мясо по-французски со свининой

Описание приготовления:

Чтобы мясо получилось мягким и сочным лучше всего взять вырезку или шею. Если не любите чтобы репчатый лук хрустел, можете предварительно его обжарить до мягкости.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Мясо по-французски

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 300 Грамм (вырезка или шея)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Сыр 60 Грамм (твердый)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Уксус яблочный 5% 1 Ст. ложка
  • Вода 75 Миллилитров
  • Масло растительное 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

233 ккал

Калорийность

20 г

Белки

8 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо по-французски со свининой»

Мясо по-французски со свининой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мяса по-французски. Мясо сполосните и обсушите.

Мясо по-французски со свининой

Репчатый лук почистите и порежьте четвертинками, выложите в миску. Влейте воду, уксус и оставьте на 15 минут. Откиньте лук на сито и дайте маринаду полностью стечь.

Мясо по-французски со свининой

Свинину порежьте на куски и отбейте. Мясо посолите и поперчите.

Мясо по-французски со свининой

Репчатый лук смешайте с майонезом и разложите по отбитым кускам свинины.

Мясо по-французски со свининой

Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх лука. Переложите мясо на противень, смазанный растительным маслом, и поставьте в горячую духовку. Запекайте мясо при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут до готовности и золотистой корочки.

Мясо по-французски со свининой

Приятного аппетита!

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