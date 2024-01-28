Описание приготовления:
Чтобы мясо получилось мягким и сочным лучше всего взять вырезку или шею. Если не любите чтобы репчатый лук хрустел, можете предварительно его обжарить до мягкости.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Мясо по-французски
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 300 Грамм (вырезка или шея)
- Лук репчатый 1 Штука
- Майонез 3 Ст. ложки
- Сыр 60 Грамм (твердый)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Уксус яблочный 5% 1 Ст. ложка
- Вода 75 Миллилитров
- Масло растительное 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
233 ккал
Калорийность
20 г
Белки
8 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясо по-французски со свининой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мяса по-французски. Мясо сполосните и обсушите.
Репчатый лук почистите и порежьте четвертинками, выложите в миску. Влейте воду, уксус и оставьте на 15 минут. Откиньте лук на сито и дайте маринаду полностью стечь.
Свинину порежьте на куски и отбейте. Мясо посолите и поперчите.
Репчатый лук смешайте с майонезом и разложите по отбитым кускам свинины.
Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх лука. Переложите мясо на противень, смазанный растительным маслом, и поставьте в горячую духовку. Запекайте мясо при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут до готовности и золотистой корочки.
Приятного аппетита!