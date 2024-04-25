Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами — в духовке

Ингредиенты:

сыр камамбер в упаковке — 1 шт.;

томаты черри — по желанию;

французский багет — по желанию;

чеснок зеленый — 6 зубчиков;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

базилик сушеный — по вкусу;

масло оливковое — 2 ст. л.

Способ приготовления: Всем, привет! Вот и мы добрались до камамбера. Очень необычное и вкусное блюдо, камамбер запечённый. Подаётся блюдо с пылу с жару в общей посуде, лучше жаровне, которая медленно остывает.

Итак, что понадобится? Прежде всего Камамбер.

Разрезаем сыр на равные части.

Жаровню выстилаем бумагой для выпечки и выкладываем в центр Камамбер.

Чеснок очищаем, моем. Если зубцы большие, то разрезаем каждый на две части.

Выкладываем чеснок между кусочками сыра.

Теперь помидоры. Тщательно промываем, ждём чтоб вода стекла.

Выкладываем помидоры вокруг сыра.

Теперь черёд багета. Нарезаем багет кружками, толщиной три сантиметра. Выкладываем багет вокруг помидоров.

Примерно, вот так… Посыпаем перцем всю эту красоту. Солим помидоры. Поливаем слегка багет, помидоры оливковым маслом.

Далее посыпаем все сверху сухим базиликом.

И вот наконец, ставим наше блюдо в разогретую духовку минут на пятнадцать или двадцать. Сыр должен расплавиться, но не потерять форму, помидоры должны пропечься, багет подзолотится. Багет будет хрустящий и очень вкусный. По истечении необходимого времени, вытаскиваем блюдо из духовки. И вот, ву-а-ля…

Как нужно употреблять нашу вкусноту и красоту? Необходимо взять кусочек хрустящего багета, обмакнуть в расплавленный сыр, откусить, а затем закусить печеным помидором. Это очень вкусно! И надо хоть один раз попробовать…)

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.