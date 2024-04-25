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Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами — в духовке

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Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами — в духовке

Ингредиенты:
сыр камамбер в упаковке — 1 шт.;
томаты черри — по желанию;
французский багет — по желанию;
чеснок зеленый — 6 зубчиков;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
базилик сушеный — по вкусу;
масло оливковое — 2 ст. л.
Способ приготовления: Всем, привет! Вот и мы добрались до камамбера. Очень необычное и вкусное блюдо, камамбер запечённый. Подаётся блюдо с пылу с жару в общей посуде, лучше жаровне, которая медленно остывает.

Итак, что понадобится? Прежде всего Камамбер.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Разрезаем сыр на равные части.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Жаровню выстилаем бумагой для выпечки и выкладываем в центр Камамбер.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Чеснок очищаем, моем. Если зубцы большие, то разрезаем каждый на две части.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Выкладываем чеснок между кусочками сыра.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Теперь помидоры. Тщательно промываем, ждём чтоб вода стекла.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Выкладываем помидоры вокруг сыра.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Теперь черёд багета. Нарезаем багет кружками, толщиной три сантиметра. Выкладываем багет вокруг помидоров.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Примерно, вот так… Посыпаем перцем всю эту красоту. Солим помидоры. Поливаем слегка багет, помидоры оливковым маслом.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Далее посыпаем все сверху сухим базиликом.

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

И вот наконец, ставим наше блюдо в разогретую духовку минут на пятнадцать или двадцать. Сыр должен расплавиться, но не потерять форму, помидоры должны пропечься, багет подзолотится. Багет будет хрустящий и очень вкусный. По истечении необходимого времени, вытаскиваем блюдо из духовки. И вот, ву-а-ля…

Рецепт: Камамбер запеченный с помидорами - в духовке

Как нужно употреблять нашу вкусноту и красоту? Необходимо взять кусочек хрустящего багета, обмакнуть в расплавленный сыр, откусить, а затем закусить печеным помидором. Это очень вкусно! И надо хоть один раз попробовать…)

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.

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