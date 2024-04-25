Описание приготовления:

Бисквит получается насыщенного шоколадного вкуса и цвета. Если планируете приготовить в дальнейшем торт, то берите круглую форму, а для пирожных лучше использовать квадратную. Держать бисквит до остывания необходимо в перевернутом виде, это поможет ему остаться воздушным. И старайтесь не открывать духовку, чтобы бисквит не опал. Белки перед приготовлением лучше всего додержать в холодильнике 1-2 дня.

Основной ингредиент: Яйца / Яичный белок Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

Белок 85 Грамм

Сахар 85 Грамм

Мука 42 Грамм

Какао 10 Грамм (темный)

Ванильный сахар 5 Грамм

Масло сливочное 15 Грамм

Соль 1 Щепотка

Количество порций 1

Калорийность

290 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный бисквит на белках»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного бисквита на белках. Сливочное масло растопите и остудите.

Белки вылейте в высокую миску и добавьте щепотку соли. Взбивайте белки до появления пены.

Продолжая взбивать белки, частями всыпайте сахар. Взбивайте все до растворения сахара и мягких пиков. Это значит масса должна свисать с венчика в виде клюва, а не стоять столбом.

Смешайте муку с какао порошком и дважды просейте через сито. Это поможет избавиться от мусора, если такой был и обогатить муку воздухом. Введите шоколадную муку во взбитые белки и аккуратно сверху вниз перемешайте.

Влейте в тесто сливочное масло и аккуратно перемешайте.

Переложите тесто в форму для выпечки диаметром 18 сантиметров с пергаментом на дне.

Поставьте форму с тестом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут до готовности.

Готовый бисквит достаньте из духовки и переверните на решетку для выпечки. Если ее нет, то установите ее вверх дном на чашки, главное чтобы было пространство снизу.

После остывания достаньте бисквит и желательно дайте ему полежать в пленке в холодильнике около 8 часов перед использованием.

Приятного аппетита!