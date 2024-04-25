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Шоколадный бисквит на белках

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Шоколадный бисквит на белках

Описание приготовления:

Бисквит получается насыщенного шоколадного вкуса и цвета. Если планируете приготовить в дальнейшем торт, то берите круглую форму, а для пирожных лучше использовать квадратную. Держать бисквит до остывания необходимо в перевернутом виде, это поможет ему остаться воздушным. И старайтесь не открывать духовку, чтобы бисквит не опал. Белки перед приготовлением лучше всего додержать в холодильнике 1-2 дня.
Основной ингредиент: Яйца / Яичный белок Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

  • Белок 85 Грамм
  • Сахар 85 Грамм
  • Мука 42 Грамм
  • Какао 10 Грамм (темный)
  • Ванильный сахар 5 Грамм
  • Масло сливочное 15 Грамм
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 1

Калорийность

290 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный бисквит на белках»

Шоколадный бисквит на белках

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного бисквита на белках. Сливочное масло растопите и остудите.

Шоколадный бисквит на белках

Белки вылейте в высокую миску и добавьте щепотку соли. Взбивайте белки до появления пены.

Шоколадный бисквит на белках

Продолжая взбивать белки, частями всыпайте сахар. Взбивайте все до растворения сахара и мягких пиков. Это значит масса должна свисать с венчика в виде клюва, а не стоять столбом.

Шоколадный бисквит на белках

Смешайте муку с какао порошком и дважды просейте через сито. Это поможет избавиться от мусора, если такой был и обогатить муку воздухом. Введите шоколадную муку во взбитые белки и аккуратно сверху вниз перемешайте.

Шоколадный бисквит на белках

Влейте в тесто сливочное масло и аккуратно перемешайте.

Шоколадный бисквит на белках

Переложите тесто в форму для выпечки диаметром 18 сантиметров с пергаментом на дне.

Шоколадный бисквит на белках

Поставьте форму с тестом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут до готовности.

Шоколадный бисквит на белках

Готовый бисквит достаньте из духовки и переверните на решетку для выпечки. Если ее нет, то установите ее вверх дном на чашки, главное чтобы было пространство снизу.

Шоколадный бисквит на белках

После остывания достаньте бисквит и желательно дайте ему полежать в пленке в холодильнике около 8 часов перед использованием.

Шоколадный бисквит на белках

Приятного аппетита!

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