Описание приготовления:
Бисквит получается насыщенного шоколадного вкуса и цвета. Если планируете приготовить в дальнейшем торт, то берите круглую форму, а для пирожных лучше использовать квадратную. Держать бисквит до остывания необходимо в перевернутом виде, это поможет ему остаться воздушным. И старайтесь не открывать духовку, чтобы бисквит не опал. Белки перед приготовлением лучше всего додержать в холодильнике 1-2 дня.
Основной ингредиент: Яйца / Яичный белок Блюдо: Выпечка / Бисквит
Состав / Ингредиенты:
- Белок 85 Грамм
- Сахар 85 Грамм
- Мука 42 Грамм
- Какао 10 Грамм (темный)
- Ванильный сахар 5 Грамм
- Масло сливочное 15 Грамм
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 1
Калорийность
290 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный бисквит на белках»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного бисквита на белках. Сливочное масло растопите и остудите.
Белки вылейте в высокую миску и добавьте щепотку соли. Взбивайте белки до появления пены.
Продолжая взбивать белки, частями всыпайте сахар. Взбивайте все до растворения сахара и мягких пиков. Это значит масса должна свисать с венчика в виде клюва, а не стоять столбом.
Смешайте муку с какао порошком и дважды просейте через сито. Это поможет избавиться от мусора, если такой был и обогатить муку воздухом. Введите шоколадную муку во взбитые белки и аккуратно сверху вниз перемешайте.
Влейте в тесто сливочное масло и аккуратно перемешайте.
Переложите тесто в форму для выпечки диаметром 18 сантиметров с пергаментом на дне.
Поставьте форму с тестом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут до готовности.
Готовый бисквит достаньте из духовки и переверните на решетку для выпечки. Если ее нет, то установите ее вверх дном на чашки, главное чтобы было пространство снизу.
После остывания достаньте бисквит и желательно дайте ему полежать в пленке в холодильнике около 8 часов перед использованием.
Приятного аппетита!