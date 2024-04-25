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«Спасение дачника» — ленивые пирожки за 5 минут. Вкусный и быстрый рецепт

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«Спасение дачника» — ленивые пирожки за 5 минут. Вкусный и быстрый рецепт

Ленивые пирожки — это быстрый и простой способ приготовить пирожки без лишних хлопот. Они не требуют лепки и сложной формовки, так как начинка просто перемешивается с тестом.

Обычно ленивые пирожки готовят на сковороде или в духовке. Для теста используют кефир, сметану, творог или другие кисломолочные продукты. В качестве начинки добавляют сыр, колбасу, зелень, яйца, грибы и другие ингредиенты. Ленивые пирожки могут быть как сладкими, так и солеными. Они подходят для завтрака, перекуса или легкого ужина. Готовятся ленивые пирожки просто и быстро.

Пожарим ленивые пирожки дома.

Ингредиенты:

  • Картофель отварной — 2 шт.;
  • Зеленый лук — пучок;
  • Яйца вареные — 3 шт.;
  • Кефир — 250 мл;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Сода — 1 ч.л.;
  • Мука — 210 г;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Соль — щепотка.

Приготовление ленивых пирожков:

В теплый кефир высыпаем соду и соль, разбиваем яйцо и тщательно взбиваем. Просеиваем в смесь муку, добавляем сахар, замешиваем тесто.

Нарезаем маленьким кубиком картофель, вареные яйца, шинкуем зеленый лук.

«Спасение дачника» — ленивые пирожки за 5 минут. Вкусный и быстрый рецепт

Выкладываем в тесто лук, картошку и яйца, перемешиваем.

В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие лепешки из теста с обеих сторон до румяной корочки.

«Спасение дачника» — ленивые пирожки за 5 минут. Вкусный и быстрый рецепт

Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

«Спасение дачника» — ленивые пирожки за 5 минут. Вкусный и быстрый рецепт

Подавать рекомендуется со сметаной.

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