Описание приготовления:

Наверняка вы задумывались о том, что бы такого необычного приготовить на новогодний стол. Предлагаю приготовить заливные "Драконьи яйца" — закуску в желе, в необычной, но очень в эффектной праздничной подаче. Мясо для заливного я буду использовать куриное, но можно взять говядину или даже свиной язык. Можно так же приготовить заливное из рыбы или крабовых палочек. Все продукты для начинки здесь легко заменяемы, можете взять идею на вооружение, а дальше всё зависит полностью от вашей фантазии. В любом случае такая закуска будет смотреться оригинально на столе и обязательно привлечёт внимание!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Закуски / Заливное

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 200 Грамм

Морковь 1 Штука (варёная)

Гранат По вкусу (зёрна)

Чеснок По вкусу (1-2 зубчика)

Бульон 300 Миллилитров

Желатин 1 Ст. ложка

Зелень По вкусу (петрушка и укроп)

Скорлупа 8 Штук (Желательно СО)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

67 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливные "Драконьи яйца" на Новый год 2024»

Подготовьте все ингредиенты для начинки. Морковь и грудку заранее отварите и дайте ей остыть.

Так же сразу подготовьте скорлупу. Яйца необходимо хорошо вымыть. С "тупого" конца сделайте небольшое отверстие и вылейте содержимое. Хорошо промойте скорлупу изнутри.

Желатин замочите в 100 мл. холодного бульона и оставьте на 20-30 минут. Оставшийся бульон хорошо прогрейте, градусов до 80 и добавьте набухшую желатиновую массу. Перемешиваем бульон венчиком, чтобы желатин полностью растворился в нём. Затем добавьте давленый чеснок, укроп, соль и перец по вкусу.

Куриную грудку и морковь нарежьте кубиками. Подготовьте листики петрушки по количеству яиц и зёрна граната.

На дно каждой скорлупы выложите по листику петрушки и зёрна граната. Добавьте чуть-чуть бульона, примерно 1 ст.л. Затем чередуя выложите грудку и морковь и залейте всё бульоном. Уберите в холодильник минимум на 4 часа. Я оставляю на ночь.

Перед подачей очистите яйца от скорлупы, как обычные вареные.

Заливные "Драконьи яйца" готовы. Можно украсить тарелку зеленью, имитируя гнездо. Приятного аппетита!