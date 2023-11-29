Легкое печенье без масла, которое тает во рту. Вкусный домашний рецепт

Печенье давно стало не просто десертом для чаепития, многие кондитеры считают его произведением искусства. По этой причине на печенье рисую картины, создают различные инсталляции и фигуры. Печеньем нередко украшают авторские торты и пирожные.

Существует в мире самое дорогое печенье. Его создал французский кондитер. В составе начинки для данного печенья — арахисовое масло, бальзамический уксус, красный виноград редкого сорта. Стоимость такого печенья варьируется от 7000 до 7400 долларов. Его заказывают на праздничные приемы знаменитости, олигархи и царские семьи.

Такое печенье может быть и вкусное, но с домашним не сравнится. Приготовим дома простое домашнее печенье.

Ингредиенты для печенья:

яйца — 2 шт.;

сахар тростниковый — 125 г;

растительное масло — 80 мл;

ваниль — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

молоко — 100 мл;

мука — 400 г;

разрыхлитель — 7 г.

Приготовление печенья:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и ваниль, вливаем растительное масло. Добавляем в смесь щепотку соли и тщательно взбиваем венчиком до однородности.

Вливаем в яичную смесь молоко и продолжаем замешивать. Просеиваем в миску с яичной смесью муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем плотное тесто.

Посыпаем мукой стол и продолжаем вымешивать колобок руками на поверхности. Раскатываем тесто в пласт толщиной 2-3 мм.

При помощи форм для печенья делим пласт на небольшие круглые порции.

В круглом печенье делаем отверстие в центре.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Каждое печенье смазываем водой, окунаем в миску с сахаром тыльной стороной.

Выпекаем печенье 15-20 минут при 180 градусах в духовке.

Из обрезков теста тоже можно сделать печенье. Получается простая домашняя сладкая выпечка к чаю.