Рецепт: Картофельная запеканка с мясным фаршем — В духовке с жареным лучком и фаршем

Ингредиенты:

картофель — 5 шт;

яйцо куриное свежее — 1 шт;

фарш мясной — 400 гр;

лук репчатый — 2 шт;

молоко — 200мл;

масло растительное — 2 ст.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Для приготовления классической картофельной запеканки с фаршем нам понадобится картофельное пюре и непосредственно сам фарш.

Мне нравится готовить запеканку по остаточному принципу, то есть если я планирую приготовить запеканку, то варю побольше картофельного пюре на один приём пищи, а остатки картофельного пюре использую для запеканки.

Можно конечно отварить картошку, сделать пюре и собрать картофельную запеканку отдельно.

Самым обычным способом готовим картофельное пюре.

Я разминаю готовую картошку, добавляю молоко, одно или два куриных яйца, зависит от размера вашей посуды для запекания.

Фарш можно использовать любой ваш любимый, в данном случае у меня покупной готовый фарш домашний.

На сковороде обжариваю на растительном масле репчатый лук до золотистого состояния.

Часть лука зажаренного добавляю в пюре. Кстати, из картофельного пюре с обжаренным луком получается отличная начинка для вареников/пирожков.

К остальному луку добавляю фарш,

обжариваю до готовности.

Форму смазываю маслом/маргарином, чтобы образовалась румяная корочка.

Собираем картофельную запеканку. Половину пюре выкладываем в форму,

в середину фарш готовый,

сверху остатки пюре и отправляем запекаться в духовку до румяной корочки при 180° на 30-40 минут.

В конце готовки ставлю на 5 минут аэро-режим, как для пиццы, чтобы покрасивее подрумянилась корочка сверху.

Картофельная запеканка с фаршем готова, подавать со сметаной/майонезом/любыми соусами или с овощным салатом, зеленью.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.