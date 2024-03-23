Рецепт: Картофельная запеканка с мясным фаршем — В духовке с жареным лучком и фаршем

Ингредиенты:
картофель — 5 шт;
яйцо куриное свежее — 1 шт;
фарш мясной — 400 гр;
лук репчатый — 2 шт;
молоко — 200мл;
масло растительное — 2 ст.л.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Для приготовления классической картофельной запеканки с фаршем нам понадобится картофельное пюре и непосредственно сам фарш.
Мне нравится готовить запеканку по остаточному принципу, то есть если я планирую приготовить запеканку, то варю побольше картофельного пюре на один приём пищи, а остатки картофельного пюре использую для запеканки.
Можно конечно отварить картошку, сделать пюре и собрать картофельную запеканку отдельно.
Самым обычным способом готовим картофельное пюре.
Я разминаю готовую картошку, добавляю молоко, одно или два куриных яйца, зависит от размера вашей посуды для запекания.
Фарш можно использовать любой ваш любимый, в данном случае у меня покупной готовый фарш домашний.
На сковороде обжариваю на растительном масле репчатый лук до золотистого состояния.
Часть лука зажаренного добавляю в пюре. Кстати, из картофельного пюре с обжаренным луком получается отличная начинка для вареников/пирожков.
К остальному луку добавляю фарш,
обжариваю до готовности.
Форму смазываю маслом/маргарином, чтобы образовалась румяная корочка.
Собираем картофельную запеканку. Половину пюре выкладываем в форму,
в середину фарш готовый,
сверху остатки пюре и отправляем запекаться в духовку до румяной корочки при 180° на 30-40 минут.
В конце готовки ставлю на 5 минут аэро-режим, как для пиццы, чтобы покрасивее подрумянилась корочка сверху.
Картофельная запеканка с фаршем готова, подавать со сметаной/майонезом/любыми соусами или с овощным салатом, зеленью.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.