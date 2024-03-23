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Сокровище, а не рецепт. Готовлю его вместо винегрета: простой и полезный салат

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Сокровище, а не рецепт. Готовлю его вместо винегрета: простой и полезный салат

Сейчас свекла считается одним из самых полезных овощей на планете. Она богата большим количеством витаминов и минералов, которые помогают организму оздоровиться. Однако, в прошлом свекла имела темное прошлое.

Дело в том, что в Месопотамии свеклу сделали своим товарным знаком бордели. Из-за этого целомудренные женщины не ели и даже не держали в домах свеклу. Позднее свекла смогла очистить свою репутацию.

В XVIII веке свеклу использовали как косметику, ей рисовали губы и румянец.

Современный человек привык пользоваться свеклой по назначению. Приготовим простой свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • свекла — 2 шт.;
  • лук репчатый — шт.;
  • морковь — шт.;
  • соль — щепотка;
  • соленые огурцы — 4 шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • перец черный — щепотка;
  • чеснок — зубчик;
  • сметана — ст.л.;
  • майонез — ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем свеклу до готовности, а затем очищаем и натираем на крупной терке. Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости.

Очищенную морковь натираем на крупной терке, добавляем к луку и обжариваем 7 минут. Не забываем посолить лук и морковь в процессе жарки.

Оставляем остужаться лук и морковь. Нарезаем мелко соленые огурцы, отправляем в салатник к свекле вместе с луком и морковью. Шинкуем зеленый лук, добавляем в салат.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем в салат, солим и перчим. Заправляем салат майонезом и сметаной, перемешиваем.

Сокровище, а не рецепт. Готовлю его вместо винегрета: простой и полезный салат

Получается свекольный салат, слегка похожий на винегрет.

Сокровище, а не рецепт. Готовлю его вместо винегрета: простой и полезный салат

Это хороший вариант закуски к обеду и ужину.

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