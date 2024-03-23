Сокровище, а не рецепт. Готовлю его вместо винегрета: простой и полезный салат

Сейчас свекла считается одним из самых полезных овощей на планете. Она богата большим количеством витаминов и минералов, которые помогают организму оздоровиться. Однако, в прошлом свекла имела темное прошлое.
Дело в том, что в Месопотамии свеклу сделали своим товарным знаком бордели. Из-за этого целомудренные женщины не ели и даже не держали в домах свеклу. Позднее свекла смогла очистить свою репутацию.
В XVIII веке свеклу использовали как косметику, ей рисовали губы и румянец.
Современный человек привык пользоваться свеклой по назначению. Приготовим простой свекольный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- свекла — 2 шт.;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — шт.;
- соль — щепотка;
- соленые огурцы — 4 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- перец черный — щепотка;
- чеснок — зубчик;
- сметана — ст.л.;
- майонез — ст.л.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем свеклу до готовности, а затем очищаем и натираем на крупной терке. Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости.
Очищенную морковь натираем на крупной терке, добавляем к луку и обжариваем 7 минут. Не забываем посолить лук и морковь в процессе жарки.
Оставляем остужаться лук и морковь. Нарезаем мелко соленые огурцы, отправляем в салатник к свекле вместе с луком и морковью. Шинкуем зеленый лук, добавляем в салат.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем в салат, солим и перчим. Заправляем салат майонезом и сметаной, перемешиваем.
Получается свекольный салат, слегка похожий на винегрет.
Это хороший вариант закуски к обеду и ужину.