Рецепт: Картофельно пшеничные «Биточки» — «по — домашнему»

Ингредиенты:
картофель — 4-5 штук;
пшеничная крупа — 200 граммов;
панировочные сухари — 100 граммов;
масло топленое — 1 столовая ложка;
масло подсолнечное для жарки — 150 грамов;
яйца куриные — 1 шт
Способ приготовления:
Здравствуйте все! Хочу предложить вкусный и полезный рецепт гарнира. Приготовить его очень легко. А главное из простых и доступных продуктов. И так «Биточки» из картофеля и пшеничной каши.
Нам понадобится крупа пшеничная. Мне нравятся крупы фирмы Макфа. Очень удобно. Крупы расфасованы в мини пакетиках по восемьдесят или сто граммов.
Нам понадобится два пакетика по сто граммов. Отправим их в кастрюлю с кипящей водой. Варить до готовности 25 минут. За тем вытащить пакетики с готовой крупой из кастрюли и дать остыть минут семь. Так стечет лишняя вода.
Второй ингредиент готовим таким образом: очищаем картофель от кожуры. Варим двадцать минут, сливаем воду
и просто разминаем картофель до мелких кусочков. Добавляем сырое яйцо и топленое сливочное масло. Если нет топленого можно использовать просто сливочное масло. Получается своеобразное картофельное пюре.
Выкладываем готовую кашу из пакетиков и соединяем пшеничную кашу с готовым картофельным пюре.
Солим по вкусу и формируем из полученной смеси биточки, обваливаем в панировочных сухарях.
Наливаем растительное масло на сковороду и жарим на среднем огне
до румяной корочки с обеих сторон.
Получается довольно много биточков. Используем как гарнир к любому мясному блюду. А можно и со сметаной на завтрак как самостоятельное блюдо.
Приятного аппетита. Буду рада если кому то понравится и пригодится этот рецепт.
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 110 руб.