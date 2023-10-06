Рецепт: Картофельно пшеничные «Биточки» — «по — домашнему»

Ингредиенты:

картофель — 4-5 штук;

пшеничная крупа — 200 граммов;

панировочные сухари — 100 граммов;

масло топленое — 1 столовая ложка;

масло подсолнечное для жарки — 150 грамов;

яйца куриные — 1 шт

Способ приготовления:

Здравствуйте все! Хочу предложить вкусный и полезный рецепт гарнира. Приготовить его очень легко. А главное из простых и доступных продуктов. И так «Биточки» из картофеля и пшеничной каши.

Нам понадобится крупа пшеничная. Мне нравятся крупы фирмы Макфа. Очень удобно. Крупы расфасованы в мини пакетиках по восемьдесят или сто граммов.

Нам понадобится два пакетика по сто граммов. Отправим их в кастрюлю с кипящей водой. Варить до готовности 25 минут. За тем вытащить пакетики с готовой крупой из кастрюли и дать остыть минут семь. Так стечет лишняя вода.

Второй ингредиент готовим таким образом: очищаем картофель от кожуры. Варим двадцать минут, сливаем воду

и просто разминаем картофель до мелких кусочков. Добавляем сырое яйцо и топленое сливочное масло. Если нет топленого можно использовать просто сливочное масло. Получается своеобразное картофельное пюре.

Выкладываем готовую кашу из пакетиков и соединяем пшеничную кашу с готовым картофельным пюре.

Солим по вкусу и формируем из полученной смеси биточки, обваливаем в панировочных сухарях.

Наливаем растительное масло на сковороду и жарим на среднем огне

до румяной корочки с обеих сторон.

Получается довольно много биточков. Используем как гарнир к любому мясному блюду. А можно и со сметаной на завтрак как самостоятельное блюдо.

Приятного аппетита. Буду рада если кому то понравится и пригодится этот рецепт.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 110 руб.