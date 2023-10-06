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Рецепт: Картофельно пшеничные «Биточки» — «по — домашнему»

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Рецепт: Картофельно пшеничные «Биточки» — «по — домашнему»

Ингредиенты:
картофель — 4-5 штук;
пшеничная крупа — 200 граммов;
панировочные сухари — 100 граммов;
масло топленое — 1 столовая ложка;
масло подсолнечное для жарки — 150 грамов;
яйца куриные — 1 шт
Способ приготовления:

Здравствуйте все! Хочу предложить вкусный и полезный рецепт гарнира. Приготовить его очень легко. А главное из простых и доступных продуктов. И так «Биточки» из картофеля и пшеничной каши.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Нам понадобится крупа пшеничная. Мне нравятся крупы фирмы Макфа. Очень удобно. Крупы расфасованы в мини пакетиках по восемьдесят или сто граммов.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Нам понадобится два пакетика по сто граммов. Отправим их в кастрюлю с кипящей водой. Варить до готовности 25 минут. За тем вытащить пакетики с готовой крупой из кастрюли и дать остыть минут семь. Так стечет лишняя вода.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Второй ингредиент готовим таким образом: очищаем картофель от кожуры. Варим двадцать минут, сливаем воду

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

и просто разминаем картофель до мелких кусочков. Добавляем сырое яйцо и топленое сливочное масло. Если нет топленого можно использовать просто сливочное масло. Получается своеобразное картофельное пюре.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Выкладываем готовую кашу из пакетиков и соединяем пшеничную кашу с готовым картофельным пюре.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Солим по вкусу и формируем из полученной смеси биточки, обваливаем в панировочных сухарях.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Наливаем растительное масло на сковороду и жарим на среднем огне

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

до румяной корочки с обеих сторон.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Получается довольно много биточков. Используем как гарнир к любому мясному блюду. А можно и со сметаной на завтрак как самостоятельное блюдо.

Рецепт: Картофельно пшеничные "Биточки" - "по - домашнему"

Приятного аппетита. Буду рада если кому то понравится и пригодится этот рецепт.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 110 руб.

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