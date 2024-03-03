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Рецепт: Картофельный кугель в горшочках — в горшочках с мясом.

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Рецепт: Картофельный кугель в горшочках — в горшочках с мясом.

Ингредиенты:
картофель большой — 10 шт.;
репчатый лук (большой) — 2 шт.;
мясо свенины — 700 гр.;
крупа манная — 2 ст. л.;
масло топленое — 3 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
приправы для мяса — по вкусу
Способ приготовления: Добрый день господа -товарищи ! Как то кинув взгляд на свои «грустно стоящие «на верхней полке глиняные горшочки, внезапно промелькнула мысль, а не приготовить мне, чего то вкусненького . Так вот приготовлю сегодня картофельный кугель да с мясцом . Все подготовила, что потребуется . А теперь поехали . Картофель очистить от кожуры, промыть, лук очистить от шелухи, мясо порезать на не большие кусочки.

Далее нарезаем лук мелко и отправляем в сковороду с топленным маслом.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

обжарить до золотистого румяного цвета .

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Обжаренный лук оставляем в сторонке . Порезанное мясо приправляем всеми любимыми приправами и специями на свой вкус.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

И тоже оставляем в сторонке. А дальше достаю свою любимую чудо электротерку (можно конечно и в ручную на терке обыкновенной )

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

и трем картофель .

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Потом к картофельной массе добавляем чуть соли, перца, манку, и обжаренный лук.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Все хорошо перемешиваем . После чего в горшочки отправляем мясцо примерно одинаковыми частями .

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

И сверху на мясо заливаем картофельную массу.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

с верху чуть маслица и закрываем крышечками .

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Поле чего отправляем в духовку на 180 * и примерно на 1час 20 минут.

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Можно в конце приготовления снять крышечки и дать тем самым поджариться верхней части кугеля до румяной корочки . Вот и все . Приятного аппетита!!

Рецепт: Картофельный кугель в горшочках - в горшочках с мясом.

Калорийно, но зато вкусно . Всем большое спасибо за Внимание !

Время приготовления: 2 ч.

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