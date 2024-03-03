Самые вкусные блинчики на Масленицу. Налистники с творогом: нежные блинчики с вкусной начинкой

Блины считаются одним из самых простых блюд в мировой кухне. Приготовить блины просто, при этом получается отличное блюдо на завтрак. Кроме того, чтобы позавтракать блинами, их можно сделать частью закусок на столе. Некоторые даже создают блинные торты с кремом и глазурью.
Блины без начинки многим надоели. По этой причине стоит научиться готовить блины с начинкой. Причем, начинок для блинов довольно много — от мясной до творожной.
Расскажем, как приготовить вкусные блины с творогом.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1/4 ч.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- мука — 130 г;
- молоко — 400 мл;
- кукурузный крахмал — 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 600 г;
- сахар — 3 ст.л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- кукурузный крахмал — 1 ч.л.;
- яйцо — 1 шт.;
- изюм — 120 г.
Приготовление блинов:
В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар и соль, высыпаем постепенно муку и чередуем ее с 200 мл молока, замешиваем венчиком тесто без комков. Растапливаем сливочное масло, вливаем в тесто вместе с кукурузным крахмалом и остатками молока, перемешиваем.
Для начинки смешиваем творог с сахаром, высыпаем туда же ванильный сахар, кукурузный крахмал, разбиваем яйцо. Погружным блендером взбиваем смесь до однородной творожной массы.
Заливаем изюм кипятком и оставляем набухать.
Высыпаем изюм в творожную массу и перемешиваем.
В сковороде обжариваем тонкие румяные блины с обеих сторон.
Накрываем готовые блины крышкой, чтобы размягчить бортики.
Делим каждый блинчик на 4 части, в каждую кладем по ложке начинки. Заворачиваем начинку в блине будто в конвертике.
Смазываем форму для запекания растительным маслом, швом вниз выкладываем туда блины с начинкой. Каждый слой блинов смазываем сливочным маслом.
Выпекаем блины при 180 градусах 15-18 минут.
Эти блины можно подавать со сметаной. Получается очень вкусный завтрак или перекус.