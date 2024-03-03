Самые вкусные блинчики на Масленицу. Налистники с творогом: нежные блинчики с вкусной начинкой

Блины считаются одним из самых простых блюд в мировой кухне. Приготовить блины просто, при этом получается отличное блюдо на завтрак. Кроме того, чтобы позавтракать блинами, их можно сделать частью закусок на столе. Некоторые даже создают блинные торты с кремом и глазурью.

Блины без начинки многим надоели. По этой причине стоит научиться готовить блины с начинкой. Причем, начинок для блинов довольно много — от мясной до творожной.

Расскажем, как приготовить вкусные блины с творогом.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

соль — 1/4 ч.л.;

сахар — 1 ст.л.;

мука — 130 г;

молоко — 400 мл;

кукурузный крахмал — 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

творог — 600 г;

сахар — 3 ст.л.;

ванильный сахар — 10 г;

кукурузный крахмал — 1 ч.л.;

яйцо — 1 шт.;

изюм — 120 г.

Приготовление блинов:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар и соль, высыпаем постепенно муку и чередуем ее с 200 мл молока, замешиваем венчиком тесто без комков. Растапливаем сливочное масло, вливаем в тесто вместе с кукурузным крахмалом и остатками молока, перемешиваем.

Для начинки смешиваем творог с сахаром, высыпаем туда же ванильный сахар, кукурузный крахмал, разбиваем яйцо. Погружным блендером взбиваем смесь до однородной творожной массы.

Заливаем изюм кипятком и оставляем набухать.

Высыпаем изюм в творожную массу и перемешиваем.

В сковороде обжариваем тонкие румяные блины с обеих сторон.

Накрываем готовые блины крышкой, чтобы размягчить бортики.

Делим каждый блинчик на 4 части, в каждую кладем по ложке начинки. Заворачиваем начинку в блине будто в конвертике.

Смазываем форму для запекания растительным маслом, швом вниз выкладываем туда блины с начинкой. Каждый слой блинов смазываем сливочным маслом.

Выпекаем блины при 180 градусах 15-18 минут.

Эти блины можно подавать со сметаной. Получается очень вкусный завтрак или перекус.