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Рецепт: Казан-кебаб — В афганском казане.

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Рецепт: Казан-кебаб — В афганском казане.

Ингредиенты:
говядина — 700 грамм;
картофель мелкий — 700 грамм;
соль — по вкусу;
чеснок сухой — по вкусу;
паприка молотая — по вкусу;
масло подсолнечное — 500 мл.
Способ приготовления: Предлагаю Вам приготовить такое блюда как «Казан-кебаб» в афганском казане. Это очень простое в приготовлении, но очень вкусное и необычное по вкусу, хотя использованы здесь привычные и доступные ингредиенты!

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Итак для начала нужно нарезать говядину довольно таки крупными кусочками,

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

затем почистить мелкий картофель

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

и все на этом подготовка закончена. Теперь разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, и начинаем обжаривать куски мяса,

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

до коричневой корочки, затем также обжариваем картофель.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Посмотрите уже какая вкуснотища 🙂

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Теперь складываем в казан мясо, картофель, соль, сухой чеснок, черный молотый перец, сухую паприку, можно горький перец добавить, здесь все по вкусу и желанию.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Закрываем нашу чудо посудину и отправляем готовиться на 20 минут.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Время вышло!

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Вкусное, ароматное, сытное, тающее во рту блюдо у нас готово.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Фото из архива, еще мой помощник на своем посту сидел…

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Подавать желательно с маринованным луком.

Рецепт: Казан-кебаб - В афганском казане.

Приятного Вам аппетита! Готовьте всегда с любовь и щепоточкой перца

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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