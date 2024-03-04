Рецепт: Казан-кебаб — В афганском казане.

Ингредиенты:

говядина — 700 грамм;

картофель мелкий — 700 грамм;

соль — по вкусу;

чеснок сухой — по вкусу;

паприка молотая — по вкусу;

масло подсолнечное — 500 мл.

Способ приготовления: Предлагаю Вам приготовить такое блюда как «Казан-кебаб» в афганском казане. Это очень простое в приготовлении, но очень вкусное и необычное по вкусу, хотя использованы здесь привычные и доступные ингредиенты!

Итак для начала нужно нарезать говядину довольно таки крупными кусочками,

затем почистить мелкий картофель

и все на этом подготовка закончена. Теперь разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, и начинаем обжаривать куски мяса,

до коричневой корочки, затем также обжариваем картофель.

Посмотрите уже какая вкуснотища 🙂

Теперь складываем в казан мясо, картофель, соль, сухой чеснок, черный молотый перец, сухую паприку, можно горький перец добавить, здесь все по вкусу и желанию.

Закрываем нашу чудо посудину и отправляем готовиться на 20 минут.

Время вышло!

Вкусное, ароматное, сытное, тающее во рту блюдо у нас готово.

Фото из архива, еще мой помощник на своем посту сидел…

Подавать желательно с маринованным луком.

Приятного Вам аппетита! Готовьте всегда с любовь и щепоточкой перца

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.