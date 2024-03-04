Рецепт: Казан-кебаб — В афганском казане.

Ингредиенты:
говядина — 700 грамм;
картофель мелкий — 700 грамм;
соль — по вкусу;
чеснок сухой — по вкусу;
паприка молотая — по вкусу;
масло подсолнечное — 500 мл.
Способ приготовления: Предлагаю Вам приготовить такое блюда как «Казан-кебаб» в афганском казане. Это очень простое в приготовлении, но очень вкусное и необычное по вкусу, хотя использованы здесь привычные и доступные ингредиенты!
Итак для начала нужно нарезать говядину довольно таки крупными кусочками,
затем почистить мелкий картофель
и все на этом подготовка закончена. Теперь разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, и начинаем обжаривать куски мяса,
до коричневой корочки, затем также обжариваем картофель.
Посмотрите уже какая вкуснотища 🙂
Теперь складываем в казан мясо, картофель, соль, сухой чеснок, черный молотый перец, сухую паприку, можно горький перец добавить, здесь все по вкусу и желанию.
Закрываем нашу чудо посудину и отправляем готовиться на 20 минут.
Время вышло!
Вкусное, ароматное, сытное, тающее во рту блюдо у нас готово.
Фото из архива, еще мой помощник на своем посту сидел…
Подавать желательно с маринованным луком.
Приятного Вам аппетита! Готовьте всегда с любовь и щепоточкой перца
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.