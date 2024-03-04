Выкладываю рыбу на луковую подушку и засыпаю морковью. Вкусное и сочное блюдо на ужин

Минтай считается весьма полезной для организма рыбой. Его употребляют в пищу довольно давно. Есть предположение, что эта рыба была весьма важной для рациона людей в начале новой эры.

Сейчас минтай не считается весьма востребованной и вкусной рыбой. Дело в предвзятом отношении. Некоторые думают, что минтай очень сухой и не сочный. Однако, при правильном запекании минтая, получается отменные рыбное блюдо.

Важно правильно разморозить минтай, а также выбрать качественную тушку рыбы.

Приготовим вместе минтай с луком и морковью.

Ингредиенты для запеченного минтая с овощами:

минтай — 900 г;

репчатый лук — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

майонез — 5 ст.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

приправа для рыбы;

молотый перец;

соль — ½ ч.л.

Приготовление запеченного минтая с овощами:

Отрезаем плавники, хвост и голову у минтая, очищаем внутренности. Также очищаем от кожуры морковь.

Нарезаем полукольцами лук. Смазываем форму для запекания маслом, выкладываем на дно лук.

Делим минтай вдоль на две части каждую тушку. Посыпаем рыбу приправой, молотым перцем и солью со всех сторон, втираем в волокна.

Кладем минтай на луковую подушку. Натираем на крупной терке морковь, посыпаем верхушку рыбы. Смазываем морковный слой майонезом.

Запекаем минтай с овощами при 180 градусах 45 минут.

Украсить блюдо можно нашинкованным зеленым луком.

Получается сочный и ароматный минтай с луком и морковью.