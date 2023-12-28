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Рецепт: Кекс Рождественский — С орехами и сухофруктами

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Рецепт: Кекс Рождественский — С орехами и сухофруктами

Ингредиенты:
масло сливочное — 100 гр.;
сахарный песок — 1 ст.;
яйца куриные — 2 шт.;
соль — 0,3 ч.л.;
коньяк — 2 ст.л.;
курага — 50 гр.;
чернослив — 50 гр.;
орехи грецкие — 50 гр.;
фундук — 30 гр.;
разрыхлитель теста — 1 пакетик
Способ приготовления: Запахи выпечки наполняют дом ароматами уюта, и обязательно хочется порадовать себя к новогодним праздникам чем-то вкусненьким. Я предлагаю приготовить рождественский кекс с орехами и сухофруктами. Он не слишком мягкий, но вкусный и хранится долго.

Для приготовления этого кекса нам понадобится сто граммов размягченного при комнатной температуре сливочного масла.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Размягченное масло взбиваем миксером до воздушного состояния.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Добавляем к маслу, продолжая взбивать, один стакан обычного сахарного песка (можно заменить сахарной пудрой, так будет еще лучше) и маленький пакетик ванильного сахара.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Взбиваем масло с сахаром до однородного состояния.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Далее нам понадобятся два сырых куриных яйца, треть чайной ложки соли две столовые ложки коньяка для особенного аромата. Алкоголь в процессе приготовления выпарится, а хороший вкусовой оттенок останется.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Взбиваем вилочкой яйца и вливаем в них коньяк. Добавляем немного соли.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Продолжая взбивать масло с сахаром, медленно, по одной ложечке вливаем в эту массу яйца с коньяком.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Измельчаем ножом курагу, чернослив, грецкие орехи и фундук. Перемешиваем всё это с одной столовой ложкой муки из общего количества. Это нужно для того, чтобы сухофрукты и орехи не слиплись между собой в кексе.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Оставшуюся муку (тут будет уже меньше стакана) смешиваем с пакетиком разрыхлителя для теста.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Постепенно взбивая, понемногу вводим муку с разрыхлителем в тесто.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Когда тесто превратилось в однородную массу, вмешиваем в него сухофрукты с орехами.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Готовую массу выкладываем в форму для выпечки хлеба, застеленную бумагой для запекания, и отправляем её в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на сорок минут. За это время наш рождественский кекс должен полностью пропечься. Главное, следить за ним, чтобы он не подгорел. Возможно, придется снизить температуру или уменьшить время приготовления — всё будет зависеть от того, как работает конкретная духовка.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Пропеченный рождественский кекс остужаем, а затем разрезаем на порционные кусочки и подаем его к столу. Можно было бы посыпать его сахарной пудрой, но мне показалось, что этот рождественский кекс и так очень сладкий от сахара в тесте и сладости сухофруктов.

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Рецепт: Кекс Рождественский - С орехами и сухофруктами

Приятного чаепития!

Время приготовления: 2 ч.

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