Без молока, яиц и кефира. Самый простой рецепт в мире: очень вкусный пирог

По всему миру существует масса вариаций приготовления пирогов. В наших широтах такие угощения привычные и доступные, а домашнее приготовление и вовсе может занимать минимальное количество времени, если использовать правильный рецепт. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по нашему рецепту, ведь испокон веков подобная домашняя выпечка – символ домовитости, уюта и дружной семьи.
Готовить можно без повода, ведь радовать себя хочется каждый день!
Ингредиенты для пирога:
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сахар — 130 г;
- вода — 300 мл;
- какао — 30 г;
- растительное масло — 100 мл.
Ингредиенты для украшения:
- шоколад;
- молоко;
- посыпка.
Приготовление пирога:
Смешиваем в миске теплую воду, сахар и растительное масло. Перемешиваем венчиком. В другой ёмкости смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и какао. Соединяем обе заготовки вместе, подсыпая сухие ингредиенты по частям.
Берем кольцо диаметром 19 см и вливаем получившееся тесто. Отправляем в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем с помощью зубочистки.
Далее 100 грамм черного шоколада заливаем молоком. Растворяем в микроволновке или на пару.
Поливаем пирог сверху получившимся шоколадом.
Украшаем посыпкой.
Угощение готово! Можете подавать его к столу.