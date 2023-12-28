Без молока, яиц и кефира. Самый простой рецепт в мире: очень вкусный пирог

По всему миру существует масса вариаций приготовления пирогов. В наших широтах такие угощения привычные и доступные, а домашнее приготовление и вовсе может занимать минимальное количество времени, если использовать правильный рецепт. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по нашему рецепту, ведь испокон веков подобная домашняя выпечка – символ домовитости, уюта и дружной семьи.

Готовить можно без повода, ведь радовать себя хочется каждый день!

Ингредиенты для пирога:

мука — 220 г;

разрыхлитель — 10 г;

сахар — 130 г;

вода — 300 мл;

какао — 30 г;

растительное масло — 100 мл.

Ингредиенты для украшения:

шоколад;

молоко;

посыпка.

Приготовление пирога:

Смешиваем в миске теплую воду, сахар и растительное масло. Перемешиваем венчиком. В другой ёмкости смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и какао. Соединяем обе заготовки вместе, подсыпая сухие ингредиенты по частям.

Берем кольцо диаметром 19 см и вливаем получившееся тесто. Отправляем в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем с помощью зубочистки.

Далее 100 грамм черного шоколада заливаем молоком. Растворяем в микроволновке или на пару.

Поливаем пирог сверху получившимся шоколадом.

Украшаем посыпкой.

Угощение готово! Можете подавать его к столу.