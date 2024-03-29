Описание приготовления:
Приготовить "Латте макиато" можно и в домашних условиях, без кофейной машины, главное, соблюдать последовательность рецепта. Молоко выбирайте жирностью не ниже 3,2%. Кроме обычного сахара в качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура или агавы, тростниковый сахар или мед. Также можно добавить любой ароматизированный сироп.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Кофе
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 150 Миллилитров (3,2% жирности)
- Кофе молотый 1.5 Чайных ложки
- Вода 55 Миллилитров
- Подсластитель По вкусу (опционально)
Количество порций 1
Калорийность
51 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофе "Латте макиато" в домашних условиях»
Подготовьте все ингредиенты.
В турку насыпьте молотый кофе и залейте водой. На медленном огне доведите почти до кипения и снимите с плиты. Повторите так еще 2-3 раза. Затем процедите кофе через фильтр и снова влейте кофе в турку. Поставьте на самую маленькую температуру, чтобы напиток просто не остывал, пока будете готовить молоко.
Молоко перелейте в сотейник и подогрейте примерно до 50-70 градусов.
С помощью капучинатора или во френч-прессе вспените подогретое молоко. Перелейте молоко в стакан для подачи вместе с пенкой. Если будете использовать сироп-подсластитель, то добавьте его в стакан до того, как нальете молоко.
Затем влейте тонкой струйкой горячий кофе. Перед подачей можно посыпать кофе молотой корицей или какао-порошком.
Кофе "Латте макиато" готов!