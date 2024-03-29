Описание приготовления:

Приготовить "Латте макиато" можно и в домашних условиях, без кофейной машины, главное, соблюдать последовательность рецепта. Молоко выбирайте жирностью не ниже 3,2%. Кроме обычного сахара в качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура или агавы, тростниковый сахар или мед. Также можно добавить любой ароматизированный сироп.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

Молоко 150 Миллилитров (3,2% жирности)

Кофе молотый 1.5 Чайных ложки

Вода 55 Миллилитров

Подсластитель По вкусу (опционально)

Количество порций 1

Калорийность

51 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе "Латте макиато" в домашних условиях»

Подготовьте все ингредиенты.

В турку насыпьте молотый кофе и залейте водой. На медленном огне доведите почти до кипения и снимите с плиты. Повторите так еще 2-3 раза. Затем процедите кофе через фильтр и снова влейте кофе в турку. Поставьте на самую маленькую температуру, чтобы напиток просто не остывал, пока будете готовить молоко.

Молоко перелейте в сотейник и подогрейте примерно до 50-70 градусов.

С помощью капучинатора или во френч-прессе вспените подогретое молоко. Перелейте молоко в стакан для подачи вместе с пенкой. Если будете использовать сироп-подсластитель, то добавьте его в стакан до того, как нальете молоко.

Затем влейте тонкой струйкой горячий кофе. Перед подачей можно посыпать кофе молотой корицей или какао-порошком.

Кофе "Латте макиато" готов!