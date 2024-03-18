Рецепт: Кесадилья — С курицей

Ингредиенты:

тортилья из пшеничной муки — 2 шт.;

сыр полутвердый — 100 гр.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

перец красный сладкий — 0,5 шт.;

кукуруза консервированная — 100 гр.;

мясо куринное отварное — 150 гр.;

соль — по вкусу;

чеснок гранулированный — по вкусу;

паприка копченая молотая — по вкусу

Способ приготовления: Очень люблю такое блюда, как кесадилья, и иногда заказываю его себе в ресторанах. Однако, далеко не всегда это блюдо мексиканской кухни соответствует на вкус тому, каким оно должно быть. Поэтому я давно уже время от времени делаю кесадилью дома, тем более, что ингредиенты для неё более чем доступны и продаются в любом магазине, даже эконом-класса. В этот раз я буду готовить кесадилью с отварной курицей на пшеничной тортилье.

На половину покупной пшеничной тортильи выкладываем половину полутвердого сыра (у меня был сыр сорта «Тильзитер»), натертого на крупной терке.

Сверху выкладываем мелко нарезанный репчатый лук.

Далее выкладываем нарезанный мелкими кубиками сладкий красный перец.

На него выкладываем консервированную кукурузу, которая просто незаменимая в кесадилье.

Добавляем специи: немного соли по вкусу, гранулированный чеснок и копченую паприку.

Выкладываем измельченное отварное куриное мясо.

Сверху посыпаем второй частью натертого полутвердого сыра.

Тортилью складываем пополам.

Выкладываем кесадилью на сковородку, застеленную бумагой для выпечки. Обжариваем кесадилью с двух сторон на среднем огне, чтобы сыр расплавился и «схватил» начинку, а тортилья зажарилась до румяного цвета.

Готовые кесадильи подаем столу, для удобства разрезав на небольшие треугольники и дополнив их соусом гуакамоле.

Приятного аппетита!

*Указанные ингредиенты рассчитаны на две порции кесадильи.

Время приготовления: 30 мин.