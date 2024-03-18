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Рецепт: Кесадилья — С курицей

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Рецепт: Кесадилья — С курицей

Ингредиенты:
тортилья из пшеничной муки — 2 шт.;
сыр полутвердый — 100 гр.;
лук репчатый — 0,5 шт.;
перец красный сладкий — 0,5 шт.;
кукуруза консервированная — 100 гр.;
мясо куринное отварное — 150 гр.;
соль — по вкусу;
чеснок гранулированный — по вкусу;
паприка копченая молотая — по вкусу
Способ приготовления: Очень люблю такое блюда, как кесадилья, и иногда заказываю его себе в ресторанах. Однако, далеко не всегда это блюдо мексиканской кухни соответствует на вкус тому, каким оно должно быть. Поэтому я давно уже время от времени делаю кесадилью дома, тем более, что ингредиенты для неё более чем доступны и продаются в любом магазине, даже эконом-класса. В этот раз я буду готовить кесадилью с отварной курицей на пшеничной тортилье.

На половину покупной пшеничной тортильи выкладываем половину полутвердого сыра (у меня был сыр сорта «Тильзитер»), натертого на крупной терке.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Сверху выкладываем мелко нарезанный репчатый лук.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Далее выкладываем нарезанный мелкими кубиками сладкий красный перец.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

На него выкладываем консервированную кукурузу, которая просто незаменимая в кесадилье.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Добавляем специи: немного соли по вкусу, гранулированный чеснок и копченую паприку.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Выкладываем измельченное отварное куриное мясо.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Сверху посыпаем второй частью натертого полутвердого сыра.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Тортилью складываем пополам.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Выкладываем кесадилью на сковородку, застеленную бумагой для выпечки. Обжариваем кесадилью с двух сторон на среднем огне, чтобы сыр расплавился и «схватил» начинку, а тортилья зажарилась до румяного цвета.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Готовые кесадильи подаем столу, для удобства разрезав на небольшие треугольники и дополнив их соусом гуакамоле.

Рецепт: Кесадилья - С курицей

Приятного аппетита!

*Указанные ингредиенты рассчитаны на две порции кесадильи.

Время приготовления: 30 мин.

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