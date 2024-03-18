Классическая творожная запеканка, как в детском саду – это питательное лакомство, которое имеет различные интерпретации. Запеканка представляет собой отличный вариант вкусного завтрака или перекуса. Готовится из простых и недорогих ингредиентов, а получается необыкновенно вкусной и нежной. Воздушное угощение нравится многим, как детям, так и взрослым.

Классическая творожная запеканка в духовке, как в детском саду

Классическая творожная запеканка в духовке, как в детском саду обладает воздушной нежной текстурой. Готовится творожное угощение менее чем за час. Подают лакомство со сметаной или различными сладкими добавками, дополняют свежими ягодами или фруктами.

Ингредиенты –+4 порц.

Творог 5% 400 гр.

Манная крупа 3 ст.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 2 ст.л.

Соль 1 щепотка

Масло сливочное для смазывания формы

Мята свежая по желанию

Ягоды по желанию

Компот по желанию

Варенье по желанию

Шаги 40 мин.

Как приготовить классическую творожную запеканку в духовке, как в детском саду? 2 яйца моем и вытираем. Берем удобную жаропрочную форму, погружной электроприбор и ручной венчик. Достаем остальные продукты и вместительную емкость для замеса. Прогреваем духовку до 180 градусов. Яйца разбиваем в большую чашу. Воспользовавшись миксером, взбиваем массу до пышности. К взбитой яичной массе кладем 400 граммов 5% творога, 2 столовые ложки сахарного песка и щепотку соли. При помощи погружного устройства пробиваем массу до гладкости. Засыпаем 3 столовые ложки манной крупы и вымешиваем тесто силиконовой лопаткой, чтобы не было комочков. При желании добавляем вымытые и обсушенные сухофрукты, шоколадные капли, ягоды или фрукты. Жаропрочную форму промазываем сливочным маслом и наполняем творожным тестом. Выравниваем лопаткой. Отправляем в раскаленную духовку и выпекаем творожный десерт полчаса. Творожная запеканка в духовке, как в детском саду готова! Горячее изделие остужаем. Режем и подаем порционно, дополнив сиропом, вареньем или сгущенкой. Украшаем по желанию листочками мяты и свежими ягодами. Дополнительно подаем напитки. Приятного аппетита!

Пышная запеканка из творога с манкой, как в детском саду

Пышная запеканка из творога с манкой, как в детском саду получается нежной и максимально аппетитной. Творожное лакомство готовится проще простого. Повторить элементарный рецепт получится не только у опытной хозяйки, но и у начинающих кулинаров. Сытное угощение идеально дополнит утренние семейные завтраки или чаепитие.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Манка – 4 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сметана 15% – 200 гр.

Масло сливочное 82,5% – 100 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. В объемную чашу кладем творог с любым содержанием жира и 100 граммов слегка мягкого качественного масла. Заменять маргарином не рекомендуется. Кладем щепотку соли. Масло придаст неповторимое послевкусие. В отдельной миске соединяем 2 яйца и 4 столовые ложки сахара, количество которого допускается варьировать, опираясь на собственные вкусовые предпочтения. К творогу засыпаем соль и разрыхлитель. Перемешиваем. К творогу вводим 1 грамм ванилина. Размешиваем. Продолжая вымешивать творожную массу, вливаем яичную смесь. Доведя до однородности, засыпаем 4 столовые ложки манки. Форму выстилаем фольгой и заполняем творожной смесью. Выравниваем. Поверхность запеканки промазываем сметаной. Отправляем в раскаленную духовку и запекаем 40 минут при 180 градусах. Спустя указанное время, применив силиконовые прихватки, вынимаем противень с готовой румяной запеканкой. Остужаем творожный десерт. Далее разрезаем лакомство на части и подаем домочадцам на завтрак. Для сладкоежек дополнительно подаем варенье или мед. Приятного аппетита!

Творожная запеканка со сметаной в духовке

Творожная запеканка со сметаной в духовке обладает потрясающим внешним видом и нежной текстурой. Воздушная запеканка прекрасно дополнит вкусный семейный завтрак или дружеское чаепитие. Приготовление питательного угощения не никакого составит труда. Смешать ингредиенты сможет даже подросток.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог 9% – 200 гр.

Крахмал – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сметана 15% – 110 гр.

Масло растительное – 1 ч.л.

Для подачи:

Малина – по вкусу.

Процесс приготовления:

Включаем разогрев духовки, установив 180 градусов. Достаем блендер или миксер. Промываем и обсушиваем 2 яйца. Подготавливаем остальные продукты. Во вместительной емкости соединяем при помощи миксера яйца, чайную ложку ванильного сахара и 2 столовые ложки крахмала. Обычно для десертов используют кукурузный. Взбиваем массу до пышного состояния. Для сладкоежек можно добавить сахарный песок по вкусу или подавать запеканку с вареньем или медом. Берем другую емкость и выкладываем 200 граммов творога. Пробиваем до однородности погружным блендером или перетираем через сито. К нежной творожной массе вводим сметану и объединяем до гладкости. Объединяем творожную и яичную смесь до однородности. По желанию добавляем сухофрукты, ягоды, шоколад или цукаты. Бока и дно формы для запекания промазываем растительным маслом. Заполняем форму творожной смесью. Помещаем в раскаленную духовку и выпекаем полчаса. Запеканку готовим в общей форме или порционных формочках. Спустя указанное время достаем форму и остужаем. Извлекаем запеканку из формы и перекладываем на тарелку. Украшаем свежими ягодами малины или другими по желанию. Приятного аппетита!

Запеканка из творога с изюмом для детей

Запеканка из творога с изюмом для детей – это угощение, от которого сложно отказаться всем сладкоежкам и любителям простой домашней пищи. Для приготовления запеканки потребуются достаточно бюджетные ингредиенты, которые найдутся в любом магазине. Несложный процесс не доставит особых хлопот даже новичку. Рецепт получится с первого раза у каждого.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог 9% – 750 гр.

Манная крупа – 180 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Соль – 1 щепотка.

Изюм – 80 гр.

Масло сливочное 82,5% – 100 гр. + для смазывания формы

Молоко коровье – 100 мл.

Процесс приготовления:

Отмерив 80 граммов изюма, перебираем его и промываем. Сложив в посуду, обдаем крутым кипятком и даем постоять минут 10. После чего процеживаем через дуршлаг и обсушиваем на бумажном полотенце. Над объемной посудой устанавливаем сито и перетираем 750 граммов творога. 100 граммов качественного сливочного масла режем на небольшие кубики и размягчаем при комнатных условиях, оставив на 25-30 минут. В отдельную емкость разбиваем яйца и всыпаем сахарный песок и соль. Вооружившись миксером, смешиваем до пышности. После чего вводим к протертой творожной массе и снова перемешиваем миксером. Вливаем 100 миллилитров молока любой жирности и доводим до однородности. Добавив размягченное сливочное масло, вымешиваем на средних оборотах миксера. Всыпав 150 грамм манки, перемешиваем до гладкости. Последним этапом засыпаем изюм и размешиваем, чтобы сухофрукты равномерно распределились по творожной массе. Даем постоять 10 минут в комнатных условиях. Жаропрочную форму промазываем сливочным маслом и присыпаем дно и стенки оставшейся манкой, ворочая форму для равномерного распределения крупы. Излишки стряхиваем. Заполняем подготовленную форму творожной массой и выравниваем поверхность лопаткой. Отправляем в раскаленную до 180 градусов на 45 минут и выпекаем до румяности. Спустя указанное время прокалываем запеканку зубочисткой, она должна быть сухой. Остудив, извлекаем из формы и делим на порции. Дополняем по усмотрению вареньем, сгущенкой или сметаной. Приятного аппетита!

Простая творожная запеканка с яблоками

Простая творожная запеканка с яблоками получается невероятно аппетитной. Готовится угощение достаточно просто и при использовании доступных ингредиентов. Количество сладости при желании допускается увеличить. Нежное лакомство отлично подходит для вкусного и питательного завтрака.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог 5% – 500 гр.

Манная крупа – 4 ст.л.

Молоко – 120 мл.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Яблоки – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Прежде всего в емкость насыпаем 4 столовые ложки манной крупы и вливаем 120 миллилитров молока. Даем постоять 20 минут и набухнуть. В отдельной посуде смешиваем 500 граммов 5% творога, 4 столовые ложки сахарного песка и 2 яйца. Для более гладкой консистенции используем погружной блендер. К творожной основе вводим набухшую манку. Размешав до однородности, перекладываем в огнеупорную форму и выравниваем поверхность лопаткой. Чистое яблоко освобождаем от кожицы и семечек. Нарезаем пластинками. Сверху на творожную массу выкладываем яблоки. Форму помещаем в разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем угощение 30-45 минут в зависимости от характеристик духового шкафа. Не достаем готовый творожный десерт, а остужаем до теплого состояния в духовке. Затем достаем форму. Готовую запеканку режем на порции. При желании дополняем вареньем или сгущенкой. Приятного аппетита!

Творожная запеканка с рисом в духовке

Творожная запеканка с рисом в духовке – это великолепный вариант для сытного перекуса или полноценного завтрака. Любители сладкого с большим удовольствием начнут свой день с замечательного угощения. На реализацию несложного рецепта потребуется не больше часа. Приготовить такую запеканку получится у всех без исключения.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог 5% – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 140 гр.

Соль – 1 щепотка.

Яблоко – 1 шт.

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты и разъемную форму. Рис отвариваем до полуготовности. Яйца разбиваем и делим на белки и желтки. Выливаем желтки в большую емкость и взбиваем миксером до состояния посветлевшей воздушной массы. Отмеряем 20 граммов сахарного песка и убираем в сторону. Желтки смешиваем с творогом и 60 граммами сахарного песка. Добавляем сюда же полуготовый рис вместе с ванильным сахаром и солью. Основательно перемешиваем. Промываем яблоко, освобождаем от внутренностей и кожицы. Нарезаем дольками. Дно формы застилаем пергаментом. Присыпаем оставленными 20 граммами сахарного песка. Выкладываем яблоки. Включаем духовку, установив 180 градусов. Белки взбиваем до состояния крепких пиков. Спустя пару минут всыпаем 30 граммов сахарного песка. Взбиваем дальше и спустя 30 секунд, вводим остатки сахара. К творожно-рисовой основе вводим взбитые белки и аккуратно перемешиваем. Осторожно перекладываем массу на яблоки. Разравниваем и убираем на 45 минут в раскаленную духовку. Спустя указанное время прихватками достаем горячую выпечку. Даем «отдохнуть» четверть часа и осторожно снимаем бортики. Накрываем тарелкой и переворачиваем. Подаем угощение к столу. Приятного аппетита!

Вкусная творожно-морковная запеканка

Вкусная творожно-морковная запеканка обладает ярким и привлекательным внешним видом. Любители творожных десертов останутся в восторге от необычного лакомства. Бюджетное угощение готовится из простых популярных продуктов и потребует всего лишь около часа для своей реализации.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Манная крупа – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Изюм – 50 гр.

Морковь – 500 гр.

Сливки 20% – 20 мл.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Апельсин – 1 шт.

Для подачи:

Сахарная пудра – по вкусу.

Процесс приготовления:

Перебираем и ополаскиваем изюм под краном. Сложив в емкость и залив горячей водой, даем постоять четверть часа. После чего сливаем воду через сито и удаляем остатки влаги бумажными полотенцами. Освободив морковку от кожицы и ополоснув под краном, мелко натираем при помощи терки или комбайна. В емкости соединяем 500 граммов творога любой жирности и 20 миллилитров сливок. Пробиваем до однородности блендером. После чего вводим 2 столовые ложки манной крупы. Размешав, смешиваем с морковкой. Кладем 2 столовые ложки сахарного песка и чайную ложку ванильного сахара. Промываем апельсин и вытираем. Снимаем цедру и выдавливаем сок. Добавляем к тесту. Разбиваем 2 яйца. Основательно перемешиваем. Засыпаем обсохший изюм. Объединив, даем постоять 15 минут. Жаропрочную форму промазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем тесто и равномерно распределяем лопаткой. Прогреваем духовой шкаф до 190 градусов. Отправляем форму на среднюю полку раскаленной духовки. Выпекаем запеканку полчаса. Спустя указанное время открываем духовку и верх прикрываем фольгой. Выпекаем еще полчаса. Готовую запеканку осторожно достаем прихватками и охлаждаем в форме. Когда запеканка станет теплой, переворачиваем ее на плоское блюдо. Присыпаем сахарной пудрой или украшаем ягодами по желанию и подаем к чаю. Приятного аппетита!

Творожная запеканка без манки, как в детском саду

Творожная запеканка без манки, как в детском саду – это вкусный и питательный десерт, который обычно подают к завтраку или на полдник. Творог можно использовать 9% или менее жирный по своему усмотрению. По своему опыту скажу, что чем жирнее творог, тем вкуснее творожное угощение.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Творог 9% – 500 гр.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Масло сливочное 82,5% – 50 гр.

Сметана 20% – 3 ст.л.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Масло растительное – для смазывания пергамента

Процесс приготовления: