Классическая творожная запеканка, как в детском саду – это питательное лакомство, которое имеет различные интерпретации. Запеканка представляет собой отличный вариант вкусного завтрака или перекуса. Готовится из простых и недорогих ингредиентов, а получается необыкновенно вкусной и нежной. Воздушное угощение нравится многим, как детям, так и взрослым.
Классическая творожная запеканка в духовке, как в детском саду
Классическая творожная запеканка в духовке, как в детском саду обладает воздушной нежной текстурой. Готовится творожное угощение менее чем за час. Подают лакомство со сметаной или различными сладкими добавками, дополняют свежими ягодами или фруктами.
Ингредиенты –+4 порц.
- Творог 5% 400 гр.
- Манная крупа 3 ст.л.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сахар-песок 2 ст.л.
- Соль 1 щепотка
- Масло сливочное для смазывания формы
- Мята свежая по желанию
- Ягоды по желанию
- Компот по желанию
- Варенье по желанию
Шаги 40 мин.
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Как приготовить классическую творожную запеканку в духовке, как в детском саду? 2 яйца моем и вытираем. Берем удобную жаропрочную форму, погружной электроприбор и ручной венчик. Достаем остальные продукты и вместительную емкость для замеса. Прогреваем духовку до 180 градусов.
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Яйца разбиваем в большую чашу.
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Воспользовавшись миксером, взбиваем массу до пышности.
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К взбитой яичной массе кладем 400 граммов 5% творога, 2 столовые ложки сахарного песка и щепотку соли.
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При помощи погружного устройства пробиваем массу до гладкости.
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Засыпаем 3 столовые ложки манной крупы и вымешиваем тесто силиконовой лопаткой, чтобы не было комочков. При желании добавляем вымытые и обсушенные сухофрукты, шоколадные капли, ягоды или фрукты.
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Жаропрочную форму промазываем сливочным маслом и наполняем творожным тестом. Выравниваем лопаткой.
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Отправляем в раскаленную духовку и выпекаем творожный десерт полчаса.
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Творожная запеканка в духовке, как в детском саду готова! Горячее изделие остужаем. Режем и подаем порционно, дополнив сиропом, вареньем или сгущенкой. Украшаем по желанию листочками мяты и свежими ягодами. Дополнительно подаем напитки. Приятного аппетита!
Пышная запеканка из творога с манкой, как в детском саду
Пышная запеканка из творога с манкой, как в детском саду получается нежной и максимально аппетитной. Творожное лакомство готовится проще простого. Повторить элементарный рецепт получится не только у опытной хозяйки, но и у начинающих кулинаров. Сытное угощение идеально дополнит утренние семейные завтраки или чаепитие.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 12
Ингредиенты:
- Творог – 500 гр.
- Манка – 4 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Сметана 15% – 200 гр.
- Масло сливочное 82,5% – 100 гр.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем продукты.
- В объемную чашу кладем творог с любым содержанием жира и 100 граммов слегка мягкого качественного масла. Заменять маргарином не рекомендуется. Кладем щепотку соли. Масло придаст неповторимое послевкусие.
- В отдельной миске соединяем 2 яйца и 4 столовые ложки сахара, количество которого допускается варьировать, опираясь на собственные вкусовые предпочтения.
- К творогу засыпаем соль и разрыхлитель.
- Перемешиваем.
- К творогу вводим 1 грамм ванилина. Размешиваем.
- Продолжая вымешивать творожную массу, вливаем яичную смесь. Доведя до однородности, засыпаем 4 столовые ложки манки.
- Форму выстилаем фольгой и заполняем творожной смесью. Выравниваем. Поверхность запеканки промазываем сметаной. Отправляем в раскаленную духовку и запекаем 40 минут при 180 градусах.
- Спустя указанное время, применив силиконовые прихватки, вынимаем противень с готовой румяной запеканкой. Остужаем творожный десерт. Далее разрезаем лакомство на части и подаем домочадцам на завтрак. Для сладкоежек дополнительно подаем варенье или мед. Приятного аппетита!
Творожная запеканка со сметаной в духовке
Творожная запеканка со сметаной в духовке обладает потрясающим внешним видом и нежной текстурой. Воздушная запеканка прекрасно дополнит вкусный семейный завтрак или дружеское чаепитие. Приготовление питательного угощения не никакого составит труда. Смешать ингредиенты сможет даже подросток.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Творог 9% – 200 гр.
- Крахмал – 2 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сметана 15% – 110 гр.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Для подачи:
- Малина – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Включаем разогрев духовки, установив 180 градусов. Достаем блендер или миксер. Промываем и обсушиваем 2 яйца. Подготавливаем остальные продукты.
- Во вместительной емкости соединяем при помощи миксера яйца, чайную ложку ванильного сахара и 2 столовые ложки крахмала. Обычно для десертов используют кукурузный. Взбиваем массу до пышного состояния. Для сладкоежек можно добавить сахарный песок по вкусу или подавать запеканку с вареньем или медом.
- Берем другую емкость и выкладываем 200 граммов творога. Пробиваем до однородности погружным блендером или перетираем через сито.
- К нежной творожной массе вводим сметану и объединяем до гладкости.
- Объединяем творожную и яичную смесь до однородности. По желанию добавляем сухофрукты, ягоды, шоколад или цукаты.
- Бока и дно формы для запекания промазываем растительным маслом. Заполняем форму творожной смесью. Помещаем в раскаленную духовку и выпекаем полчаса.
- Запеканку готовим в общей форме или порционных формочках. Спустя указанное время достаем форму и остужаем. Извлекаем запеканку из формы и перекладываем на тарелку. Украшаем свежими ягодами малины или другими по желанию. Приятного аппетита!
Запеканка из творога с изюмом для детей
Запеканка из творога с изюмом для детей – это угощение, от которого сложно отказаться всем сладкоежкам и любителям простой домашней пищи. Для приготовления запеканки потребуются достаточно бюджетные ингредиенты, которые найдутся в любом магазине. Несложный процесс не доставит особых хлопот даже новичку. Рецепт получится с первого раза у каждого.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог 9% – 750 гр.
- Манная крупа – 180 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Изюм – 80 гр.
- Масло сливочное 82,5% – 100 гр. + для смазывания формы
- Молоко коровье – 100 мл.
Процесс приготовления:
- Отмерив 80 граммов изюма, перебираем его и промываем. Сложив в посуду, обдаем крутым кипятком и даем постоять минут 10. После чего процеживаем через дуршлаг и обсушиваем на бумажном полотенце.
- Над объемной посудой устанавливаем сито и перетираем 750 граммов творога. 100 граммов качественного сливочного масла режем на небольшие кубики и размягчаем при комнатных условиях, оставив на 25-30 минут.
- В отдельную емкость разбиваем яйца и всыпаем сахарный песок и соль. Вооружившись миксером, смешиваем до пышности. После чего вводим к протертой творожной массе и снова перемешиваем миксером.
- Вливаем 100 миллилитров молока любой жирности и доводим до однородности. Добавив размягченное сливочное масло, вымешиваем на средних оборотах миксера. Всыпав 150 грамм манки, перемешиваем до гладкости.
- Последним этапом засыпаем изюм и размешиваем, чтобы сухофрукты равномерно распределились по творожной массе. Даем постоять 10 минут в комнатных условиях.
- Жаропрочную форму промазываем сливочным маслом и присыпаем дно и стенки оставшейся манкой, ворочая форму для равномерного распределения крупы. Излишки стряхиваем.
- Заполняем подготовленную форму творожной массой и выравниваем поверхность лопаткой. Отправляем в раскаленную до 180 градусов на 45 минут и выпекаем до румяности.
- Спустя указанное время прокалываем запеканку зубочисткой, она должна быть сухой. Остудив, извлекаем из формы и делим на порции.
- Дополняем по усмотрению вареньем, сгущенкой или сметаной. Приятного аппетита!
Простая творожная запеканка с яблоками
Простая творожная запеканка с яблоками получается невероятно аппетитной. Готовится угощение достаточно просто и при использовании доступных ингредиентов. Количество сладости при желании допускается увеличить. Нежное лакомство отлично подходит для вкусного и питательного завтрака.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 1 ч. 00 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог 5% – 500 гр.
- Манная крупа – 4 ст.л.
- Молоко – 120 мл.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Яблоки – 1 шт.
- Яйцо – 2 шт.
Процесс приготовления:
- Прежде всего в емкость насыпаем 4 столовые ложки манной крупы и вливаем 120 миллилитров молока. Даем постоять 20 минут и набухнуть.
- В отдельной посуде смешиваем 500 граммов 5% творога, 4 столовые ложки сахарного песка и 2 яйца. Для более гладкой консистенции используем погружной блендер.
- К творожной основе вводим набухшую манку. Размешав до однородности, перекладываем в огнеупорную форму и выравниваем поверхность лопаткой.
- Чистое яблоко освобождаем от кожицы и семечек. Нарезаем пластинками.
- Сверху на творожную массу выкладываем яблоки. Форму помещаем в разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем угощение 30-45 минут в зависимости от характеристик духового шкафа. Не достаем готовый творожный десерт, а остужаем до теплого состояния в духовке.
- Затем достаем форму.
- Готовую запеканку режем на порции.
- При желании дополняем вареньем или сгущенкой. Приятного аппетита!
Творожная запеканка с рисом в духовке
Творожная запеканка с рисом в духовке – это великолепный вариант для сытного перекуса или полноценного завтрака. Любители сладкого с большим удовольствием начнут свой день с замечательного угощения. На реализацию несложного рецепта потребуется не больше часа. Приготовить такую запеканку получится у всех без исключения.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог 5% – 500 гр.
- Рис – 100 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар-песок – 140 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Яблоко – 1 шт.
- Ванильный сахар – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты и разъемную форму. Рис отвариваем до полуготовности. Яйца разбиваем и делим на белки и желтки. Выливаем желтки в большую емкость и взбиваем миксером до состояния посветлевшей воздушной массы. Отмеряем 20 граммов сахарного песка и убираем в сторону.
- Желтки смешиваем с творогом и 60 граммами сахарного песка. Добавляем сюда же полуготовый рис вместе с ванильным сахаром и солью. Основательно перемешиваем.
- Промываем яблоко, освобождаем от внутренностей и кожицы. Нарезаем дольками. Дно формы застилаем пергаментом. Присыпаем оставленными 20 граммами сахарного песка. Выкладываем яблоки.
- Включаем духовку, установив 180 градусов. Белки взбиваем до состояния крепких пиков. Спустя пару минут всыпаем 30 граммов сахарного песка. Взбиваем дальше и спустя 30 секунд, вводим остатки сахара.
- К творожно-рисовой основе вводим взбитые белки и аккуратно перемешиваем.
- Осторожно перекладываем массу на яблоки. Разравниваем и убираем на 45 минут в раскаленную духовку. Спустя указанное время прихватками достаем горячую выпечку. Даем «отдохнуть» четверть часа и осторожно снимаем бортики. Накрываем тарелкой и переворачиваем.
- Подаем угощение к столу. Приятного аппетита!
Вкусная творожно-морковная запеканка
Вкусная творожно-морковная запеканка обладает ярким и привлекательным внешним видом. Любители творожных десертов останутся в восторге от необычного лакомства. Бюджетное угощение готовится из простых популярных продуктов и потребует всего лишь около часа для своей реализации.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог – 500 гр.
- Манная крупа – 2 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Изюм – 50 гр.
- Морковь – 500 гр.
- Сливки 20% – 20 мл.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
- Апельсин – 1 шт.
- Для подачи:
- Сахарная пудра – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Перебираем и ополаскиваем изюм под краном. Сложив в емкость и залив горячей водой, даем постоять четверть часа. После чего сливаем воду через сито и удаляем остатки влаги бумажными полотенцами.
- Освободив морковку от кожицы и ополоснув под краном, мелко натираем при помощи терки или комбайна. В емкости соединяем 500 граммов творога любой жирности и 20 миллилитров сливок. Пробиваем до однородности блендером. После чего вводим 2 столовые ложки манной крупы. Размешав, смешиваем с морковкой.
- Кладем 2 столовые ложки сахарного песка и чайную ложку ванильного сахара. Промываем апельсин и вытираем. Снимаем цедру и выдавливаем сок. Добавляем к тесту. Разбиваем 2 яйца. Основательно перемешиваем. Засыпаем обсохший изюм. Объединив, даем постоять 15 минут.
- Жаропрочную форму промазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем тесто и равномерно распределяем лопаткой. Прогреваем духовой шкаф до 190 градусов.
- Отправляем форму на среднюю полку раскаленной духовки. Выпекаем запеканку полчаса. Спустя указанное время открываем духовку и верх прикрываем фольгой. Выпекаем еще полчаса.
- Готовую запеканку осторожно достаем прихватками и охлаждаем в форме. Когда запеканка станет теплой, переворачиваем ее на плоское блюдо.
- Присыпаем сахарной пудрой или украшаем ягодами по желанию и подаем к чаю. Приятного аппетита!
Творожная запеканка без манки, как в детском саду
Творожная запеканка без манки, как в детском саду – это вкусный и питательный десерт, который обычно подают к завтраку или на полдник. Творог можно использовать 9% или менее жирный по своему усмотрению. По своему опыту скажу, что чем жирнее творог, тем вкуснее творожное угощение.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Творог 9% – 500 гр.
- Мука пшеничная – 2 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Ванилин – 1 гр.
- Масло сливочное 82,5% – 50 гр.
- Сметана 20% – 3 ст.л.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Масло растительное – для смазывания пергамента
Процесс приготовления:
- 500 граммов творога протираем через сито или пробиваем блендером. Я использую миксер и смешиваю сразу все компоненты.
- Всыпаем 4 столовые ложки сахарного песка или регулируем количество сладости по вкусу.
- Для аромата всыпаем ванилин.
- Промыв и обсушив 2 яйца, разбиваем в чашу для замеса.
- При помощи миксера или погружного блендера объединяем компоненты.
- После чего вводим 3 столовые ложки достаточно жирной сметаны. Перемешиваем.
- Вливаем растопленное и чуть остывшее сливочное масло. Смешиваем электроприбором.
- Всыпаем пару столовых ложек просеянной муки. Количество зависит от используемых продуктов. Тесто должно оставаться текучим.
- Снова объединяем компоненты. Форму или противень застилаем пергаментом, предварительно смазанным растительным маслом. Включив духовку при стандартной температуре (180 градусов), аккуратно помещаем противень на нижнюю полку и выпекаем до привлекательной золотистости минут 30–40. Смотрим по своей технике.
- Готовую запеканку полностью остужаем. После чего нарезаем порционными частями и подаем к завтраку. Если охладить запеканку в холодильнике, ее текстура станет плотнее и будет удобнее нарезать десерт. Приятного аппетита!