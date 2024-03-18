Золотистые оладьи на кефире. Пышные, даже на следующий день: муж просит готовить их каждый день

Оладьи жарят в разных странах на завтрак, обед или ужин. Это блюдо поистине можно считать культовым, особенно в славянских народах. История оладий уходит далеко в века и связана с традициями предков.

Однако, диетологи говорят, что оладьи — это не такой уж полезный продукт. Злоупотребление мучным жаренным в масле изделием приводит к неприятным последствиям для желудка и сердечно-сосудистой системы.

Стоит понимать, что оладьи могут быть как вредным, так и полезными. К примеру, в оладьях есть важные ферменты углеводного и энергетического обмена. Оладьи обеспечивают людей энергией и дофамином.

Приготовим пышные оладьи на кефире.

Ингредиенты для оладий:

Мука — 220 г;

Разрыхлитель — 1 ст. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Кефир — 250 мл;

Соль — 1/2 ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.

Приготовление оладий:

Смешиваем муку с разрыхлителем. В глубокую емкость разбиваем яйцо и вливаем кефир. Все компоненты должны быть комнатной температуры.

Солим кефир, высыпаем сахар, взбиваем миксером до однородности. Высыпаем муку и разрыхлитель к кефиру и яйцу, замешиваем густое тесто без комков.

Оставляем тесто на 10 минут в тепле. В сковороде разогреваем растительное масло, слой масла должен быть 5 мм над дном.

Выкладываем порции теста на сковороду ложкой.

Второй ложкой можно помогать, если тесто медленно стекает в масло.

Перемешивать тесто дополнительно не требуется.

Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Важно наблюдать за тем, чтобы масло не дымило. Постепенно в процессе жарки убавляем огонь.

Подавать оладьи можно со сметаной и вареньем. Получаются золотистые пышные оладьи.