Золотистые оладьи на кефире. Пышные, даже на следующий день: муж просит готовить их каждый день

Оладьи жарят в разных странах на завтрак, обед или ужин. Это блюдо поистине можно считать культовым, особенно в славянских народах. История оладий уходит далеко в века и связана с традициями предков.
Однако, диетологи говорят, что оладьи — это не такой уж полезный продукт. Злоупотребление мучным жаренным в масле изделием приводит к неприятным последствиям для желудка и сердечно-сосудистой системы.
Стоит понимать, что оладьи могут быть как вредным, так и полезными. К примеру, в оладьях есть важные ферменты углеводного и энергетического обмена. Оладьи обеспечивают людей энергией и дофамином.
Приготовим пышные оладьи на кефире.
Ингредиенты для оладий:
- Мука — 220 г;
- Разрыхлитель — 1 ст. л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Кефир — 250 мл;
- Соль — 1/2 ч. л.;
- Сахар — 1 ст. л.
Приготовление оладий:
Смешиваем муку с разрыхлителем. В глубокую емкость разбиваем яйцо и вливаем кефир. Все компоненты должны быть комнатной температуры.
Солим кефир, высыпаем сахар, взбиваем миксером до однородности. Высыпаем муку и разрыхлитель к кефиру и яйцу, замешиваем густое тесто без комков.
Оставляем тесто на 10 минут в тепле. В сковороде разогреваем растительное масло, слой масла должен быть 5 мм над дном.
Выкладываем порции теста на сковороду ложкой.
Второй ложкой можно помогать, если тесто медленно стекает в масло.
Перемешивать тесто дополнительно не требуется.
Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Важно наблюдать за тем, чтобы масло не дымило. Постепенно в процессе жарки убавляем огонь.
Подавать оладьи можно со сметаной и вареньем. Получаются золотистые пышные оладьи.