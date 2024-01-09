Рецепт: Классическая лазанья — Вкусная запеканка

Ингредиенты:

фарш — 400 грамм;

томаты — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт.;

листья лазаньи — 5 шт;

чеснок — 3 зубчика;

томатная паста — 1 ст.л.;

сыр твердый — 100 грамм;

масло растительное — 1 ст…л.;

соль — по вкусу;

масло сливочное — 50 грамм;

молоко — 600 мл.;

мука — 5 ст.л.

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Сегодня мы будем готовить изумительное блюдо.

Лазанью я готовлю впервые и вот какой шикарной она вышла:

Необходимые для приготовления ингредиенты вы видите сейчас перед собой на фото

По рецепту нужен говяжий фарш. Я такой и взяла. Но, всё же, мне кажется, что свиной будет сочнее!

Хотя и с говяжьим было достаточно срочно. Понравилось всем, но в следующий раз возьму свиной)))

Духовку разогреваю заранее до 190 градусов.

Репчатый лук я уже очистила от шелухи и мелко нарезала

Чеснок измельчить мелко ножом

Сыр натёрла на мелкой тёрке

На помидоры сделала насечки и залила крутым кипятком, чтобы шкорка легко отошла

Любопытно, что вода сначала окрасилась и стала жёлтой, но потом снова стала прозрачной.

После кипятка с помидора очень легко отходит шкорка

На сковороде разогреваю растительное масло.

Обдариваю в нём фарш и лук

В течении 5 минут. Мешаю постоянно.

Сняла с помидора кожуру и нарезаю кубиками

В сковороду с фаршем

Отправляю 1 столовую ложку томатной пасты (это 60 грамм)

И нарезанный помидор

Высыпаю туда же нарезанный чеснок

Добавляю соль и хорошо перемешиваю

Убавляю огонь до среднего и тушу с закрытой крышкой

Минут 10…

(Можно добавить щепотку базилика или других специй)

Пока фарш с овощами тушится, я приготовлю соус.

Соус Бешамель

Для приготовления понадобится 50 7рамм сливочного масла, 600 мл. Молока и 5 столовых ложек муки (это 56 грамм).

1. В кастрюле растоплю сливочное масло

Потом всыпаю постепенно муку, постоянно перемешивая, можно венчиком

И постепенно вливаю молоко. Продолжая постоянно мешать

Довести до консистенции густых сливоки

Когда достигнется нужная консистенция — выключить огонь

дать остыть.

Форму, в которой мы будем запекать лазанью следует смазать маслом.

Сначала соус мне показался совсем странным -пресный, безвкусный. Но в готовом блюде он прекрасно дополнял вкус.

На дно формы добавить немного соуса (чуть-чуть)

Затем выкладываю листы лазаньи, так чтобы дно было ими закрыто

(если листы не помещаются, то можно подержать их пару минут в кипятке)

На лазанью выложить фарш

И присыпать тёртым сыром

Снова залить слоем соуса Бешамель.

И повторяем всё тоже самое, выкладываем снова слоями — соус-листы-фарш-сыр- соус

Повторяем столько слоёв, на сколько позволяет высота формы

Последний слой хорошо залить соусом, иначе листы могут присохнуть

Посыпаю тёртым сыром

Теперь можно отправлять блюдо в духовой шкаф

отправляю на 30-35 минут

В духовой шкаф, разогретый до температуры 190-200 градусов.

Лазанья готова!

Ещё вкуснее, если посыпать зелёным луком

И спустя несколько дней блюдо очень вкусное

Стоимость ингредиентов — 400,226637

199,99 за 400 грамм ФАРША

9,999 за 60 грамм ПОМИДОРА (99,99 за 600 грамм)

2,72875 За 100 грамм ЛУК (43,66 за 1600 грамм)

за ЛИСТЫ ЛАЗАНЬИ (219 руб. Упаковка)

73 рубля 3,4995 за 3 зуб. 5 грамм ЧЕСНОКА (69,99 заи100 грамм)

24,99875 за 60 грамм ТОМАТНОЙ ПАСТЫ(199,99 за 480 мл.)

16,50 за 100 грамм СЫРА (165 за 1 кг )

1,13883333 за 10 грамм РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (204,99 за 1800 грамм)

0,08 за СОЛЬ (15,99 за 1 кг )

27,49875 за 50 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (219,99 за 400 грамм)

37,9933333 за 600 мл. МОЛОКА (56,99 за 900 мл )

2,79972 за 56 грамм МУКИ (99,99 за 2 кг )

1 порция —100,056659

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.