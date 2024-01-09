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Рецепт: Классическая лазанья — Вкусная запеканка

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Классическая лазанья — Вкусная запеканка

Ингредиенты:
фарш — 400 грамм;
томаты — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт.;
листья лазаньи — 5 шт;
чеснок — 3 зубчика;
томатная паста — 1 ст.л.;
сыр твердый — 100 грамм;
масло растительное — 1 ст…л.;
соль — по вкусу;
масло сливочное — 50 грамм;
молоко — 600 мл.;
мука — 5 ст.л.
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!
Сегодня мы будем готовить изумительное блюдо.

Лазанью я готовлю впервые и вот какой шикарной она вышла:

Необходимые для приготовления ингредиенты вы видите сейчас перед собой на фото

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

По рецепту нужен говяжий фарш. Я такой и взяла. Но, всё же, мне кажется, что свиной будет сочнее!
Хотя и с говяжьим было достаточно срочно. Понравилось всем, но в следующий раз возьму свиной)))

Духовку разогреваю заранее до 190 градусов.

Репчатый лук я уже очистила от шелухи и мелко нарезала

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Чеснок измельчить мелко ножом

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Сыр натёрла на мелкой тёрке

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

На помидоры сделала насечки и залила крутым кипятком, чтобы шкорка легко отошла

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Любопытно, что вода сначала окрасилась и стала жёлтой, но потом снова стала прозрачной.

После кипятка с помидора очень легко отходит шкорка

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

На сковороде разогреваю растительное масло.
Обдариваю в нём фарш и лук

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

В течении 5 минут. Мешаю постоянно.

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Сняла с помидора кожуру и нарезаю кубиками

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

В сковороду с фаршем

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Отправляю 1 столовую ложку томатной пасты (это 60 грамм)

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

И нарезанный помидор

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Высыпаю туда же нарезанный чеснок

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Добавляю соль и хорошо перемешиваю

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Убавляю огонь до среднего и тушу с закрытой крышкой

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Минут 10…
(Можно добавить щепотку базилика или других специй)

Пока фарш с овощами тушится, я приготовлю соус.

Соус Бешамель

Для приготовления понадобится 50 7рамм сливочного масла, 600 мл. Молока и 5 столовых ложек муки (это 56 грамм).

1. В кастрюле растоплю сливочное масло

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Потом всыпаю постепенно муку, постоянно перемешивая, можно венчиком

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

И постепенно вливаю молоко. Продолжая постоянно мешать

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Довести до консистенции густых сливоки

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Когда достигнется нужная консистенция — выключить огонь

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

дать остыть.

Форму, в которой мы будем запекать лазанью следует смазать маслом.

Сначала соус мне показался совсем странным -пресный, безвкусный. Но в готовом блюде он прекрасно дополнял вкус.

На дно формы добавить немного соуса (чуть-чуть)

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Затем выкладываю листы лазаньи, так чтобы дно было ими закрыто

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

(если листы не помещаются, то можно подержать их пару минут в кипятке)

На лазанью выложить фарш

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

И присыпать тёртым сыром

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Снова залить слоем соуса Бешамель.

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

И повторяем всё тоже самое, выкладываем снова слоями — соус-листы-фарш-сыр- соус

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Повторяем столько слоёв, на сколько позволяет высота формы

Последний слой хорошо залить соусом, иначе листы могут присохнуть

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Посыпаю тёртым сыром

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Теперь можно отправлять блюдо в духовой шкаф

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

отправляю на 30-35 минут

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

В духовой шкаф, разогретый до температуры 190-200 градусов.

Лазанья готова!

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Ещё вкуснее, если посыпать зелёным луком

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

И спустя несколько дней блюдо очень вкусное

Рецепт: Классическая лазанья - Вкусная запеканка

Стоимость ингредиентов — 400,226637

199,99 за 400 грамм ФАРША
9,999 за 60 грамм ПОМИДОРА (99,99 за 600 грамм)
2,72875 За 100 грамм ЛУК (43,66 за 1600 грамм)
за ЛИСТЫ ЛАЗАНЬИ (219 руб. Упаковка)
73 рубля 3,4995 за 3 зуб. 5 грамм ЧЕСНОКА (69,99 заи100 грамм)
24,99875 за 60 грамм ТОМАТНОЙ ПАСТЫ(199,99 за 480 мл.)
16,50 за 100 грамм СЫРА (165 за 1 кг )
1,13883333 за 10 грамм РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (204,99 за 1800 грамм)
0,08 за СОЛЬ (15,99 за 1 кг )
27,49875 за 50 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (219,99 за 400 грамм)
37,9933333 за 600 мл. МОЛОКА (56,99 за 900 мл )
2,79972 за 56 грамм МУКИ (99,99 за 2 кг )

1 порция —100,056659

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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