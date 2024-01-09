Описание приготовления:
Фокачча — очень известная итальянская выпечка, которая не отнимет много сил и времени. Ее можно подать вместо булки для бутербродов или хлеба к супам и вторым блюдам.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Фокачча География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 185 Грамм
- Вода тёплая 100 Грамм
- Пармезан 25 Грамм
- Масло оливковое 15 Миллилитров
- Розмарин По вкусу
- Дрожжи свежие 10 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
260 ккал
Калорийность
10 г
Белки
7 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фокачча с пармезаном и розмарином»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фокачча с пармезаном и розмарином.
В теплую воду выложите свежие дрожжи, соль, влейте растительное масло и перемешайте до однородности.
Просейте в жидкую часть муку и замесите мягкое тесто. Выложите тесто в смазанную растительным маслом миску и накройте.
Уберите миску с тестом в теплое место на один час для подъема.
Противень застелите пергаментом или фольгой и смажьте растительным маслом. Переложите подошедшее тесто в противень и руками распределите в лепешку прямоугольной формы. Накройте фокаччу пленкой и оставьте в тепле на 30 минут.
Пальцем сделайте дырочки по всей поверхности теста. Посыпьте фокачча тертым на крупной терке пармезаном и иголочками розмарина.
Противень поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 200 градусов в течение 25 минут. После этого достаньте из фокачча из духовки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!