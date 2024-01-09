Описание приготовления:

Фокачча — очень известная итальянская выпечка, которая не отнимет много сил и времени. Ее можно подать вместо булки для бутербродов или хлеба к супам и вторым блюдам.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Фокачча География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Мука 185 Грамм

Вода тёплая 100 Грамм

Пармезан 25 Грамм

Масло оливковое 15 Миллилитров

Розмарин По вкусу

Дрожжи свежие 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

260 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фокачча с пармезаном и розмарином»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фокачча с пармезаном и розмарином.

В теплую воду выложите свежие дрожжи, соль, влейте растительное масло и перемешайте до однородности.

Просейте в жидкую часть муку и замесите мягкое тесто. Выложите тесто в смазанную растительным маслом миску и накройте.

Уберите миску с тестом в теплое место на один час для подъема.

Противень застелите пергаментом или фольгой и смажьте растительным маслом. Переложите подошедшее тесто в противень и руками распределите в лепешку прямоугольной формы. Накройте фокаччу пленкой и оставьте в тепле на 30 минут.

Пальцем сделайте дырочки по всей поверхности теста. Посыпьте фокачча тертым на крупной терке пармезаном и иголочками розмарина.

Противень поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 200 градусов в течение 25 минут. После этого достаньте из фокачча из духовки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!