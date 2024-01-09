Портал про города-курорты | Perekop

Фокачча с пармезаном и розмарином

На чтение: 2 минуты
Фокачча с пармезаном и розмарином

Описание приготовления:

Фокачча — очень известная итальянская выпечка, которая не отнимет много сил и времени. Ее можно подать вместо булки для бутербродов или хлеба к супам и вторым блюдам.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Фокачча География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 185 Грамм
  • Вода тёплая 100 Грамм
  • Пармезан 25 Грамм
  • Масло оливковое 15 Миллилитров
  • Розмарин По вкусу
  • Дрожжи свежие 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

260 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фокачча с пармезаном и розмарином»

Фокачча с пармезаном и розмарином

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фокачча с пармезаном и розмарином.

Фокачча с пармезаном и розмарином

В теплую воду выложите свежие дрожжи, соль, влейте растительное масло и перемешайте до однородности.

Фокачча с пармезаном и розмарином

Просейте в жидкую часть муку и замесите мягкое тесто. Выложите тесто в смазанную растительным маслом миску и накройте.

Фокачча с пармезаном и розмарином

Уберите миску с тестом в теплое место на один час для подъема.

Фокачча с пармезаном и розмарином

Противень застелите пергаментом или фольгой и смажьте растительным маслом. Переложите подошедшее тесто в противень и руками распределите в лепешку прямоугольной формы. Накройте фокаччу пленкой и оставьте в тепле на 30 минут.

Фокачча с пармезаном и розмарином

Пальцем сделайте дырочки по всей поверхности теста. Посыпьте фокачча тертым на крупной терке пармезаном и иголочками розмарина.

Фокачча с пармезаном и розмарином

Противень поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 200 градусов в течение 25 минут. После этого достаньте из фокачча из духовки и подавайте к столу.

Фокачча с пармезаном и розмарином

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек