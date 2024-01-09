Лучшая мясная закуска на праздники. Быстро, красиво и очень вкусно: гости остались сытые и довольные

Выбрав хороший рецепт приготовления говядины, вы получаете вкусный и сочный обед. Мясо можно найти в любом супермаркете и сделать себе закуску, которая порадует не только живот, но и глаз.
Раньше для стейков использовали только нежные куски тела быка, то есть, части, которые не задействовались интенсивно в движении. Теперь для приготовления можно использовать любые куски тела. В любом случае, получится вкусно. Сегодня мы подготовили рецепт приготовления полутора килограмм говядины. Сохраняйте!
Ингредиенты для закуски:
- говядина — 1,5 кг;
- репчатый лук — 2 шт.;
- багет — шт.;
- морковь — шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- острый перец — шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- клюквенный сок — 200 мл;
- растительное масло — 80 мл;
- оливковое масло — 30 мл;
- кориандр — ч. л.;
- соль, перец.
Приготовление закуски:
Мясо нарезаем на порционные кусочки, перчим и солим по вкусу. Руками втираем приправу. Раскладываем говядину на форму для запекания. Посыпаем полукольцами лука. Накрываем полиэтиленовым пакетом и оставляем на 2 часа.
Багет нарезаем ломтиками и поливаем оливковым маслом с двух сторон. Обжариваем кусочки на сухой сковороде. Остывшие кусочки натираем чесноком.
Мясо без лука обжариваем на сковороде с растительным маслом. Достаточно 2-3 минут с каждой стороны.
На оставшемся жире обжариваем свежий лук полукольцами и тертую морковь. Добавляем мелко нарезанный чеснок и перец чили. У сладкого перца избавляемся от серединки, нарезаем и отправляем к остальным ингредиентам.
Сверху выкладываем мясо, поливаем клюквенным соком. Выставляем медленный огонь, тушим 30-40 минут.
Оформляем закуску на блюдце.
Получается очень сочно и аппетитно.