Рецепт: Компот из персиков на зиму — с грушами

Ингредиенты:

персики — 4 шт.;

груши крупные — 2-3шт.;

сахар — 200-250г;

лимонная кислота — по вкусу;

вода — 1л

Способ приготовления: Готовится компот легко, а получается ароматным и вкусным, да еще и персики потом можно съесть в качестве десерта.

В ингредиентах количество фруктов у меня указано на одну банку объемом в 3 литра.

Персики выбираем не перезрелые, плотные и без гнили, тщательно моем их.

Разрезаем каждый персик пополам и удаляем у них косточку.

Груши моем, разрезаем на дольки, удалив сердцевину с семенами, по желанию можно очистить груши от кожуры. Выбирайте сладкие и ароматные груши для этого компота. И они тоже должны быть плотными.

В помытые и простерилизованные банки кладем 6-8 половинок персиков, затем добавляем по 10-12 долек груши.

В кастрюле доводим до кипения воду, заливаем наши фрукты кипятком до самого верха банки, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Далее сливаем воду обратно в кастрюлю, всыпаем сахар из расчета 200-250 г на 1 литр воды, доводим снова до кипения. В каждую банку с фруктами добавляем по 1/3 чайной ложке лимонной кислоты. Заливаем кипящим сиропом и закатываем банки. Далее переворачиваем их вверх дном, укутываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания. Храним наш компот в прохладном месте. А зимой наслаждаем его вкусом и ароматом.

Время приготовления: 2 ч.