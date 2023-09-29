Бефстроганов из говядины классический

Бефстроганов из говядины – обалденное блюдо, которое одинаково хорошо вписывается в домашнее и ресторанное меню. Готовится блюдо таким образом, чтобы мясо стало мягким и буквально распадалось на волокна. Это позволит вам получить особое удовольствие от трапезы. Гарниры к бефстроганову подходят самые простые: картофельное пюре, макароны или рисовая каша.

Классический бефстроганов из говядины на сковороде со сметаной

Классический бефстроганов из говядины на сковороде со сметаной – оригинальный рецепт, который гарантирует вам отменное блюдо на ужин. А когда есть подробный алгоритм действий, приготовить бефстроганов с нежнейшим мясом не составит никакого труда.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина 300 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Соль морская по вкусу

Масло растительное для жарки

Томатная паста 1.5 ст.л.

Сметана 250 гр.

Мука пшеничная 1.5 ст.л.

Перец душистый по вкусу

Шаги 80 мин.

Классический бефстроганов из говядины готовится очень просто. Мякоть говядины обмойте, промокните бумажными салфетками и нарежьте тонкими пластинками. Затем каждый кусок по отдельности положите на разделочную доску и отбейте кухонным молоточком с двух сторон. Далее каждую отбивную нарежьте соломкой. Пару головок репчатого лука очистите от шелухи и помойте. Затем нарежьте луковицы четвертинками колец. Просушите на огне сковороду. Влейте немного растительного масла на дно сковороды. Когда оно прокалится, выложите нарезанный лук и обжарьте его до мягкости. После этого добавьте на сковороду к луку нарезанную говядину. Жарьте все вместе на среднем огне несколько минут, затем убавьте нагрев до минимума и томите 15 минут. Затем всыпьте полторы столовые ложки пшеничной муки, перемешайте, чтобы она равномерно разошлась по зажарке. Выложите сметану, перемешайте ее с зажаркой и готовьте бефстроганов несколько минут. Затем добавьте томатную пасту, посолите и приправьте перцем по вкусу. Сковороду с бефстроганов накройте крышкой и тушите на среднем огне 40 минут. Если жидкость быстро испарится, то долейте воду или бульон. Тушите говядину до мягкости, а подливка должна быть однородной и густой. Готовый бефстроганов из говядины подавайте на стол в горячем виде с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Бефстроганов из говядины с грибами

Бефстроганов из говядины с грибами – один из самых популярных и вкусных рецептов приготовления мяса. Даже самые привередливые гурманы будут визжать от восторга, попробовав это блюдо. Нежность этой тушеной говядины и сливочно-грибной аромат, они запомнят надолго.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 400 гр.

Сметана 20 % – 150 гр.

Шампиньоны – 400 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 40 гр.

Мука пшеничная – 20 гр.

Горчица готовая – 25 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мы будем использовать в рецепте шампиньоны, но подойдут и любые другие грибы. Мясо лучше брать свежее охлажденное.

Шаг 2. Говядину необходимо резать строго поперек волокон тонкими полосками примерно по 7-8 миллиметров толщиной.

Шаг 3. Обваляйте нарезанное мясо в муке со всех сторон.

Шаг 4. Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими пластинками.

Шаг 5. В небольшой кастрюльке растопите 20 грамм сливочного масла.

Шаг 6. Затем выложите в кастрюлю грибную нарезку и жарьте ее до того момента, пока грибы не начнут выделять сок.

Шаг 7. Грибной сок слейте с кастрюли, у вас получится примерно 120 миллилитров.

Шаг 8. Грибы продолжайте жарить до полного выпаривания жидкости.

Шаг 9. В отдельной миске смешайте грибной сок, сметану и горчицу. Смесь посолите и приправьте молотым перцем.

Шаг 10. Соус влейте в кастрюлю к жареным грибам и томите на медленном огне 5 минут.

Шаг 11. В сковороде растопите оставшееся сливочное масло и выложите говядину. Жарьте ее на сильном огне в течение 5 минут.

Шаг 12. Затем мясо переложите в кастрюлю к грибам. Перемешайте и тушите одну минуту.

Шаг 13. Выключите огонь, укройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 минут.

Шаг 14. Бефстроганов из говядины с грибами получается очень вкусным и ароматным. Подавать его можно с гарниром из картофельного пюре – это самое гармоничное сочетание. Приятного аппетита!

Бефстроганов из говядины со сливками

Бефстроганов из говядины со сливками – это вариант блюда, который точно заслуживает внимания. Вкус у него получается мягким, с тонкими сливочными нотками и пикантностью горчицы. На обед или ужин, бефстроганов можно подать с любым гарниром по вашему усмотрению.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 0,7 кг.

Паста томатная – 70 гр.

Соль поваренная – ½ ч.л.

Сливки 10 % – 200 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лук репчатый – 120 гр.

Мука пшеничная – 40 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Горчица готовая – 25 гр.

Вода теплая – 200-300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть говядины обмойте. Если кусок нетолстый, то укройте его пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком.

Шаг 2. Затем мясо нарежьте широкими пластинками.

Шаг 3. Каждую пластинку нарежьте полосками поперек волокон толщиной по 1 сантиметру.

Шаг 4. Говяжью нарезку обваляйте в муке со всех сторон.

Шаг 5. Очистите головки репчатого лука и нарежьте их тонкими полукольцами.

Шаг 6. В сковороде разогрейте немного рафинированного растительного масла. Жарьте на нем лук в течение 5-7 минут до легкого золотистого оттенка.

Шаг 7. Мясо отряхните от излишков муки и выложите на сковороду к луку. Перемешайте лук с говядиной и жарьте в течение 3 минут.

Шаг 8. После этого влейте к мясу сливки, выложите томатную пасту и горчицу. Бефстроганов посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 9. Влейте в сковородку примерно 150 миллилитров теплой воды. Готовьте блюдо под крышкой на медленном огне от 30 до 60 минут, периодически помешивая. Время приготовления зависит от свежести и жесткости говядины. Если во время приготовления подлива слишком загустеет, подливайте оставшуюся воду.

Шаг 10. Вкуснейший бефстроганов со сливками готов. Приятного аппетита!

Классический бефстроганов с подливкой в мультиварке

Классический бефстроганов с подливкой в мультиварке – это традиционное блюдо в виде продолговатых кусочков мяса в сливочно-томатной подливке. Обычно готовят его в сковороде или кастрюле. Но мы хотим использовать специальную кухонную технику, она сделает приготовление бефстроганов проще.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 1 кг.

Кефир – 1 ст.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Лук репчатый – 3 шт.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Паста томатная/соус – 2-3 ст.л.

Мука пшеничная – 3 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите свежее охлажденное мясо, обмойте его. Репчатый лук очистите от шелухи и ополосните под краном.

Шаг 2. Мясо нарежьте тонкими полосками поперек волокон. Если мясо жесткое, то его лучше предварительно отбить кухонным молоточком.

Шаг 3. Нарезку посыпьте мукой, посолите и приправьте прямо на доске. Перемешайте мясо руками.

Шаг 4. Включите мультиварку, выберите в меню режим «Жарка». Влейте в чашу растительное масло, выложите мясо и жарьте в течение 20 минут, время от времени помешивая лопаточкой.

Шаг 5. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук и добавьте его к обжаренному мясу. Продолжайте готовить все вместе в течение 15 минут.

Шаг 6. Далее добавьте к зажарке кефир и томатный соус, перемешайте. Закройте крышку мультиварки и готовьте бефстроганов в режиме «Тушение» в течение получаса.

Шаг 7. После звукового сигнала, который будет извещать вас об окончании программы, откройте крышку мультиварки и проверьте готовность мяса.

Шаг 8. В мультиварке говядина быстро и легко готовится. Ваш бефстроганов получится выше всяких похвал, подавайте его с гарниром из картофеля или рисовой каши. Приятного аппетита!

Бефстроганов из говядины с солеными огурцами

Бефстроганов из говядины с солеными огурцами – великолепное сочетание продуктов. Казалось бы, ну что здесь необычного: соленые огурцы, говядина, сметана и томатный соус, а вкус получается божественный. На одной порции такого бефстроганов никто не останавливается.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 400 гр.

Сметана 20 % – 150 гр.

Масло растительное – 70 мл.

Лук репчатый – 70 гр.

Паста томатная – 20 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Огурец соленый – 100 гр.

Горчица столовая – 15 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Кипяток – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое и можно приступать к готовке.

Шаг 2. Говядину нарежьте тонкой соломкой поперек волокон.

Шаг 3. Мясную нарезку посолите, приправьте молотым перцем и посыпьте мукой, хорошо перемешайте руками.

Шаг 4. На растительном масле обжарьте говядину на сильном огне. Жарьте в течение 7 минут, часто помешивая.

Шаг 5. Очищенную луковицу нарежьте тонкими перьями или полукольцами. Обжарьте нарезанный овощ в другой сковороде на сильном огне в течение минуты.

Шаг 6. Соленый огурец нарежьте соломкой и добавьте его на сковороду к луку, продолжайте жарить все вместе еще пару минут.

Шаг 7. Далее соедините жареную говядину с луком и огурцами.

Шаг 8. Затем на сковороду выложите сметану, томатную пасту и горчицу, смесь посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 9. В зажарку влейте 100 миллилитров кипятка, перемешайте. Доведите подливку до кипения, затем убавьте нагрев до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите бефстроганов 30 минут.

Шаг 10. Бефстроганов готов, снимите сковороду с огня, можно посыпать блюдо рубленым укропом или петрушкой, как вам больше нравится. Приятного аппетита!

Бефстроганов с томатной пастой

Бефстроганов с томатной пастой – вкусное и сытное блюдо для гостей или семьи. Для бефстроганова лучше всего выбирать говяжью вырезку и нарезать ее строго поперек волокон, тогда мясо получится мягким. А особую насыщенность блюду придаст томатная подливка.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 0,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Паста томатная – 20 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Сметана – 100 гр.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Вода/бульон – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжью вырезку обмойте и нарежьте тонкой соломкой поперек волокон. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами.

Шаг 2. Сначала на хорошо разогретую сковороду влейте растительное масло и обжарьте говядину с одной стороны. Затем выложите луковую нарезку и продолжайте жарить до легкой золотистой корочки. В процессе посолите и приправьте молотым перцем по вкусу.

Шаг 3. Далее слегка присыпьте жареное мясо мукой, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Шаг 4. В последнюю очередь выложите сметану и томатную пасту, влейте стакан воды или бульон. Тушите бефстроганов под крышкой в течение 20 минут.

Шаг 5. Готовый бефстроганов с томатной пастой подавайте с любым гарниром по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Бефстроганов из говядины с луком и морковью

Бефстроганов из говядины с луком и морковью готовится за счет долгого томления мяса в подливке. Именно поэтому блюдо получается таким вкусным и нежным. За время его существования, было придумано много всевозможных вариантов и этот рецепт одного из самых вкусных бефстроганова.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Мякоть говядины – 300 гр.

Сметана – 3-4 ст.л.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину обмойте, положите на разделочную доску, укройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком. Затем поперек волокон нарежьте мясо тонкими полосочками.

Шаг 2. Поставьте на огонь сковороду, просушите ее. Затем влейте на разогретую поверхность растительное масло, когда оно прокалится, выложите нарезанную говядину. Жарьте мясо на сильном огне в течение двух минут, посолите по вкусу.

Шаг 3. Очистите луковицу и морковку. Нарежьте морковку соломкой, а лук – полукольцами. Добавьте овощи к мясу на сковороду, перемешайте и жарьте 2 минуты.

Шаг 4. Далее влейте кипяток, добавьте еще немного соли для вкуса, убавьте огонь и продолжайте тушить под крышкой в течение получаса.

Шаг 5. В стакане с водой разведите муку. Затем полученную однородную смесь тонкой струйкой влейте к мясу и овощам, хорошо перемешайте.

Шаг 6. В последнюю очередь выложите сметану, перемешайте и тушите бефстроганов в течение 30-40 минут. Время приготовления напрямую зависит от жесткости мяса, периодически проверяйте его.

Шаг 7. За 10 минут до готовности добавьте молотый перец и лавровый лист.

Шаг 8. Бефстроганов можно подавать с овощным салатом или с картофельным пюре. Приятного аппетита!

Бефстроганов с шампиньонами в сливочном соусе

Бефстроганов с шампиньонами в сливочном соусе – это гармония вкуса и наслаждение вкусом. Говядина – это не самое простое в приготовлении мясо, поэтому очень важно выбрать правильный рецепт. Технология приготовления бефстроганов предусматривает сначала обжарку, а потом длительное тушение, за счет чего говядина и становиться мягкой и нежной.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 1 кг.

Сливки – 1 ст.

Шампиньоны – 250 гр.

Лист лавровый – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С головки репчатого лука снимите шелуху, нарежьте ее полукольцами. Затем обжарьте лук на растительном масле до прозрачности.

Шаг 2. Шампиньоны помойте, нарежьте тонкими дольками. Добавьте их к луку и продолжайте жарить до полного выпаривания жидкости.

Шаг 3. Говяжью вырезку немного обмойте и нарежьте тонкой соломкой поперек волокон.

Шаг 4. Мясную нарезку выложите на сковороду к зажарке из лука и грибов. Перемешайте продукты и жарьте в течение 5-7 минут.

Шаг 5. Всыпьте муку, хорошо перемешайте, чтобы она разошлась по мясу и не осталось комков. Затем добавьте лавровый лист и влейте сливки.

Шаг 6. Бефстроганов посолите и поперчите по вкусу, тушите под крышкой до мягкости мяса на минимальном огне.

Шаг 7. Подавать бефстроганов можно с гарниром и без него, мясо будет таять во рту. Приятного аппетита!

Бефстроганов из говядины в соусе бешамель

Бефстроганов из говядины в соусе бешамель – блюдо с интересной историей и находится оно где-то в районе смешения русской и французской кухни. Оно обязательно подается в горячем виде, иначе вы можете упустить волшебство его вкуса.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 1 кг.

Молоко – 500 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 60 гр.

Сметана – 250 гр.

Мука пшеничная – 4 ст.л.

Паста томатная – 4 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для удобств можно приготовить соус бешамель заранее и хранить его в холодильнике, а мясо обжарить непосредственно перед предполагаемым приемом пищи. Растопите в сковородке кусочек сливочного масла.

Шаг 2. К топленому маслу добавьте пшеничную муку, перемешайте и хорошенько прогрейте массу.

Шаг 3. Тонкой струйкой влейте к муке молоко и перемешайте, сразу на ваших глазах соус начнет густеть.

Шаг 4. В загустевший соус выложите сметану, хорошо перемешайте и снова нагрейте.

Шаг 5. Классический бешамель должен быть нежного розового цвета, для этого добавьте немного натуральной томатной пасты. Соус посолите по вкусу и томите на медленном огне.

Шаг 6. Очистите от шелухи репчатый лук, нарежьте его перьями и обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем выложите лук на тарелку.

Шаг 7. Говяжью вырезку нарежьте тонкими полосочками поперек волокон. Тонкая нарезка обязательна для приготовления бефстроганов. На сковороду, в которой жарился лук, влейте еще немного растительного масла и добавьте сливочное. Затем выложите мясо, жарьте его пару минут не перемешивая.

Шаг 8. Через две минуты посолите и приправьте мясо, перемешайте и жарьте еще три минуты. Важно также не пересушить говядину.

Шаг 9. К жареной говядине добавьте лучок.

Шаг 10. Залейте мясо и лук соусом бешамель, перемешайте и дайте закипеть.

Шаг 11. Подавайте бефстроганов с соусом бешамель в глубокой тарелке с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Бефстроганов из говядины в духовке

Бефстроганов из говядины в духовке – замечательное русское блюдо и питательная домашняя еда. Бефстроганов выглядит настолько аппетитно, что его можно сделать главным горячим блюдом на праздничном застолье. Рецепт далек от аутентичного старинного рецепта, но тоже получается очень вкусно.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 0,5 кг.

Сливки – 40 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для бефстроганова лучше всего выбирать вырезку или часть лопатки, это мясо наиболее нежное. Обмойте говядину и нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 2. Далее выложите нарезку на разогретую сковороду и жарьте до полуготовности на среднем огне.

Шаг 3. Очищенную от шелухи головку репчатого лука нарежьте полукольцами и выложите к мясу в середине приготовления. Зажарку посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4. Затем зажарку из говядины и лука выложите в жаропрочную форму, залейте ее сливками, хорошо перемешайте. Укройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте бефстроганов 30-40 минут.

Шаг 5. Бефстроганов, приготовленный в духовке, очень красиво смотрится на столе. Подавать блюдо можно с гарниром из картофеля, гречки или риса. Приятного аппетита!