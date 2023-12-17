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Рецепт: Копченые свиные ребрышки — в домашней коптильне

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Рецепт: Копченые свиные ребрышки — в домашней коптильне

Ингредиенты:
свиные ребрышки — 1 кг;
специи — по вкусу;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Так как я купила новую электро-коптильню, решила сделать несколько рецептов домашнего копчения. Про копченую рыбу писала уже несколько дней назад, теперь расскажу про свиные ребрышки.

ребрышки солим по вкусу, добавляем острый перец и специи которые вам нравятся.

Оставляем мариноваться на ночь, я мариновала сутки.

Выкладываем на сетку коптильни. Конечно, сначала намочим щепу, выложим ее в специальный поддон для щепы и все приготовим.

Рецепт: Копченые свиные ребрышки - в домашней коптильне

Ставим на 60 минут на 100 градусов.

Рецепт: Копченые свиные ребрышки - в домашней коптильне

Когда все приготовится — даем остыть коптильне, и даем постоять хотя бы пару часов.

Рецепт: Копченые свиные ребрышки - в домашней коптильне

Получаем очень вкусные копченые ребрышки.

Рецепт: Копченые свиные ребрышки - в домашней коптильне

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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