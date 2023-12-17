Рецепт: Копченые свиные ребрышки — в домашней коптильне

Ингредиенты:
свиные ребрышки — 1 кг;
специи — по вкусу;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Так как я купила новую электро-коптильню, решила сделать несколько рецептов домашнего копчения. Про копченую рыбу писала уже несколько дней назад, теперь расскажу про свиные ребрышки.
ребрышки солим по вкусу, добавляем острый перец и специи которые вам нравятся.
Оставляем мариноваться на ночь, я мариновала сутки.
Выкладываем на сетку коптильни. Конечно, сначала намочим щепу, выложим ее в специальный поддон для щепы и все приготовим.
Ставим на 60 минут на 100 градусов.
Когда все приготовится — даем остыть коптильне, и даем постоять хотя бы пару часов.
Получаем очень вкусные копченые ребрышки.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.