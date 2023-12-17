Новогодняя «Мимоза» по новому рецепту. Все гости оценили этот салат: теперь готовлю только так

Салаты для новогоднего стола отличаются от того, что мы обычно употребляем в повседневной жизни. Праздничные салаты калорийные и сытные. Это необходимое условие для большинства новогодних блюд, тем более закусок. Как правило, на праздничном столе есть алкогольные напитки. Для того чтобы алкоголь быстрее и лучше усваивался, готовятся различные жирные блюда.

Известно, что натощак пить алкоголь вредно. Так стенки желудка раздражаются сильнее, спирт быстрее всасывается, что сильно мешает человеку культурно праздновать. При употреблении с алкоголем сытной пищи, данные процессы замедляются.

Расскажем, как приготовить сытный салат — Новогодняя Мимоза.

Ингредиенты для салата Новогодняя Мимоза:

Горбуша консервированная — 180 г;

Яйцо отварное — 3 шт.;

Картофель отварной — 2 шт.;

Морковь отварная — 2 шт.;

Сыр — 120 г;

Лук зеленый — 1/2 пучка;

Соль — ½ ч.л.;

Майонез — 3 ст.л.;

Зеленый горошек;

Рыба красная.

Приготовление салата Новогодняя Мимоза:

Горбушу извлекаем из банки и слегка разминаем филе вилкой. Натираем на крупной терке очищенные вареные яйца, очищенную морковь и картофель. Измельчаем на крупных резцах терки сыр.

Шинкуем зеленый лук. Натертую картошку выкладываем на дно салатника. Смазываем каждый слой салата майонезом.

На картофельный слой кладем горбушу, посыпаем ее зеленым луком. На луковый слой выкладываем натертую морковь, далее кладем измельченные яйца.

Посыпаем яичный слой сыром, создаем на поверхности узор из майонеза — ромбы. Выкладываем на пересечения ромбов зеленый горошек.

Покрываем серединки ромбов зеленью, выкладываем туда же красную рыбу.

Остается дать салату пропитаться в холодильнике полчаса. Салат из горбуши и красной рыбы готов!