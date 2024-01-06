Рецепт: Корейка с апельсинами — в духовке

Ингредиенты:
корейка — 750 грамм;
апельсины — 2 шт;
специи — по вкусу;
соевый соус — 3 ст. ложки;
соль — по вкусу;
чеснок — 5 зубчиков
Способ приготовления: Очень вкусное мясо, которое даже мой сын уплетает за обе щеки. Хотя у него очень привередливый вкус.
Для этого нам понадобится корейка или карбонад.
Промываем и обсушиваем.
Нарезаем апельсины кругляшами или половинками. Подготавливаем специи и соевый соус. Я очень люблю розмарин, поэтому его не жалела. Свежего у меня не оказалось, пришлось добавлять сухой.
В корейке делаем небольшие надрезы, в которые мы помещаем половинки долек чеснока.
Должно получится вот так.
Затем хорошенько посыпаем кусок мяса специями. Любыми, которые вам нравятся.
Я смешала розмарин, базилик, прованские травы и сладкую паприку.
Затем хорошенько смазываем соевым соусом. И можно добавить немного оливкового масла.
Предварительно мясо сразу можно выложить на фольгу, чтобы не испачкать противень.
После выкладываем дольки апельсин.
И затем плотно заворачиваем все в фольгу.
Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре от 190С до 230С в зависимости от вашей духовки. Через минут 25 открываем верхний слой фольги и оставляем мясо до полной готовности.
Получается сочно и вкусно.
Также думаю можно приготовить такое мясо и с шеей. Получится еще сочнее.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 700 руб.