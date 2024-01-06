Рецепт: Корейка с апельсинами — в духовке

Ингредиенты:

корейка — 750 грамм;

апельсины — 2 шт;

специи — по вкусу;

соевый соус — 3 ст. ложки;

соль — по вкусу;

чеснок — 5 зубчиков

Способ приготовления: Очень вкусное мясо, которое даже мой сын уплетает за обе щеки. Хотя у него очень привередливый вкус.

Для этого нам понадобится корейка или карбонад.

Промываем и обсушиваем.

Нарезаем апельсины кругляшами или половинками. Подготавливаем специи и соевый соус. Я очень люблю розмарин, поэтому его не жалела. Свежего у меня не оказалось, пришлось добавлять сухой.

В корейке делаем небольшие надрезы, в которые мы помещаем половинки долек чеснока.

Должно получится вот так.

Затем хорошенько посыпаем кусок мяса специями. Любыми, которые вам нравятся.

Я смешала розмарин, базилик, прованские травы и сладкую паприку.

Затем хорошенько смазываем соевым соусом. И можно добавить немного оливкового масла.

Предварительно мясо сразу можно выложить на фольгу, чтобы не испачкать противень.

После выкладываем дольки апельсин.

И затем плотно заворачиваем все в фольгу.

Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре от 190С до 230С в зависимости от вашей духовки. Через минут 25 открываем верхний слой фольги и оставляем мясо до полной готовности.

Получается сочно и вкусно.

Также думаю можно приготовить такое мясо и с шеей. Получится еще сочнее.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 700 руб.