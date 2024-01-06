Описание приготовления:

Как правильно покупать крабовые палочки? Обязательно обратите внимание на срок годности товара. Мясо сурими (фарш белой рыбы) должно значиться в списке состава на первом месте. Важно! Не покупайте продукт, если на нем есть наморозь. Это признак повторной заморозки. Свежие палочки должны быть без серых и желтых пятен, упругими и немного влажными. Чтобы яйца при варке не треснули, выложите их в холодную воду и поставьте варить на небольшой огонь. Варите яйца 9 минут после закипания, затем залейте холодной водой и остудите. От резкого перепада температур скорлупа лучше очистится.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 250 Грамм

Кукуруза консервированная 200 Грамм

Яйцо вареное 2 Штуки

Сыр плавленый 2 Штуки

Майонез 3-4 Ст. ложек (или по вкусу)

Сухарики 40 Грамм (белые или ржаные)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

172 ккал

Калорийность

12 г

Белки

4 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат слоеный с крабовыми палочками»

Подготовьте ингредиенты. Отварите яйца, остудите и очистите от скорлупы. Разверните крабовые палочки и плавленые сырки, с кукурузы слейте воду.

Салат можно собирать с кольцом или без, главное, формируйте его слоями. Первый слой — тертые плавленые сырки.

Далее сделайте слой тертый яиц и майонезную сеточку. Соль и перец используйте по желанию.

Следующий слой — крабовые палочки. Их можно порезать или натереть на крупной терке. Уплотните немного салат. Потом сделайте майонезную сеточку.

На майонез выложите кукурузу, она не будет рассыпаться, если майонеза достаточно.

Украсьте салат сухариками. Держите его в таком виде до подачи к столу.

Снимите кольцо и подавайте готовый салат к столу!

Приятного аппетита!