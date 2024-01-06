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Салат слоеный с крабовыми палочками

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Салат слоеный с крабовыми палочками

Описание приготовления:

Как правильно покупать крабовые палочки? Обязательно обратите внимание на срок годности товара. Мясо сурими (фарш белой рыбы) должно значиться в списке состава на первом месте. Важно! Не покупайте продукт, если на нем есть наморозь. Это признак повторной заморозки. Свежие палочки должны быть без серых и желтых пятен, упругими и немного влажными. Чтобы яйца при варке не треснули, выложите их в холодную воду и поставьте варить на небольшой огонь. Варите яйца 9 минут после закипания, затем залейте холодной водой и остудите. От резкого перепада температур скорлупа лучше очистится.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 250 Грамм
  • Кукуруза консервированная 200 Грамм
  • Яйцо вареное 2 Штуки
  • Сыр плавленый 2 Штуки
  • Майонез 3-4 Ст. ложек (или по вкусу)
  • Сухарики 40 Грамм (белые или ржаные)
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

172 ккал

Калорийность

12 г

Белки

4 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат слоеный с крабовыми палочками»

Салат слоеный с крабовыми палочками

Подготовьте ингредиенты. Отварите яйца, остудите и очистите от скорлупы. Разверните крабовые палочки и плавленые сырки, с кукурузы слейте воду.

Салат слоеный с крабовыми палочками

Салат можно собирать с кольцом или без, главное, формируйте его слоями. Первый слой — тертые плавленые сырки.

Салат слоеный с крабовыми палочками

Далее сделайте слой тертый яиц и майонезную сеточку. Соль и перец используйте по желанию.

Салат слоеный с крабовыми палочками

Следующий слой — крабовые палочки. Их можно порезать или натереть на крупной терке. Уплотните немного салат. Потом сделайте майонезную сеточку.

Салат слоеный с крабовыми палочками

На майонез выложите кукурузу, она не будет рассыпаться, если майонеза достаточно.

Салат слоеный с крабовыми палочками

Украсьте салат сухариками. Держите его в таком виде до подачи к столу.

Салат слоеный с крабовыми палочками

Снимите кольцо и подавайте готовый салат к столу!

Салат слоеный с крабовыми палочками

Приятного аппетита!

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