Рецепт, который точно удастся: приготовьте потрясающий печеночный кекс с кукурузой

Если любите мясные хлебцы, попробуйте приготовить нечто подобное с печенью. Это блюдо поразит вас вкусом и одновременно будет полезным.

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Кукуруза придаст хлебцу изюминку. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Печеночный хлебец с кукурузой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;

– 5 столовых ложек цельнозерновой муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 яйцо;

– 2 луковицы;

– 1 морковь;

– 1 чайная ложка хмели-сунели;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– соль по вкусу;

– 2 столовые ложки консервированной кукурузы;

– 10 граммов растительного масла.

Смотрите видео, как приготовить печеночный хлебец

Приготовление:

Печень очистьте от пленок и промойте. Морковь и лук почистьте и нарежьте кусочками. Печень вместе с морковью и луком перебейте блендером. Добавьте яйцо, хлопья, муку, разрыхлитель, специи, соль и тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут. Форму смажьте маслом и перелейте в нее печеночную массу. Сверху посыпьте кукурузой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Готовый кекс охладите и нарежьте на порционные куски.

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