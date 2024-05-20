Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт, который точно удастся: приготовьте потрясающий печеночный кекс с кукурузой

На чтение: 1 минута
Рецепт, который точно удастся: приготовьте потрясающий печеночный кекс с кукурузой

Если любите мясные хлебцы, попробуйте приготовить нечто подобное с печенью. Это блюдо поразит вас вкусом и одновременно будет полезным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кукуруза придаст хлебцу изюминку. Обязательно сохраните этот рецепт.

Стоит попробовать Никто не догадается, что он без мяса: готовим роскошный зеленый борщ с яйцом

Печеночный хлебец с кукурузой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов куриной печени;
– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 5 столовых ложек цельнозерновой муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 яйцо;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– 1 чайная ложка хмели-сунели;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– соль по вкусу;
– 2 столовые ложки консервированной кукурузы;
– 10 граммов растительного масла.

Смотрите видео, как приготовить печеночный хлебец

Приготовление:

  1. Печень очистьте от пленок и промойте. Морковь и лук почистьте и нарежьте кусочками.
  2. Печень вместе с морковью и луком перебейте блендером. Добавьте яйцо, хлопья, муку, разрыхлитель, специи, соль и тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут.
  3. Форму смажьте маслом и перелейте в нее печеночную массу. Сверху посыпьте кукурузой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Готовый кекс охладите и нарежьте на порционные куски.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастическую закуску из кабачков.

Что будем искать? Например,Человек