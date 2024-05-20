ГлавнаяРецептыРецепт, который точно удастся: приготовьте потрясающий печеночный кекс с кукурузой Рецепт, который точно удастся: приготовьте потрясающий печеночный кекс с кукурузой На чтение: 1 минута Если любите мясные хлебцы, попробуйте приготовить нечто подобное с печенью. Это блюдо поразит вас вкусом и одновременно будет полезным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кукуруза придаст хлебцу изюминку. Обязательно сохраните этот рецепт. Стоит попробовать Никто не догадается, что он без мяса: готовим роскошный зеленый борщ с яйцом Печеночный хлебец с кукурузой Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов куриной печени; – 4 столовые ложки овсяных хлопьев; – 5 столовых ложек цельнозерновой муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 1 яйцо; – 2 луковицы; – 1 морковь; – 1 чайная ложка хмели-сунели; – 1 чайная ложка сушеного чеснока; – соль по вкусу; – 2 столовые ложки консервированной кукурузы; – 10 граммов растительного масла. Смотрите видео, как приготовить печеночный хлебец Приготовление: Печень очистьте от пленок и промойте. Морковь и лук почистьте и нарежьте кусочками. Печень вместе с морковью и луком перебейте блендером. Добавьте яйцо, хлопья, муку, разрыхлитель, специи, соль и тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут. Форму смажьте маслом и перелейте в нее печеночную массу. Сверху посыпьте кукурузой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Готовый кекс охладите и нарежьте на порционные куски. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастическую закуску из кабачков. Поделитесь с друзьями