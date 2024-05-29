Рецепт: Салат из краснокочанной капусты с горошком и огурцами — Рецепт лёгкого и питательного овощного салата

Ингредиенты:
капуста краснокочанная — четверть кочана;
огурцы свежие — 2 шт.;
лук репчатый — половина головки;
горошек консервированный — половина банки;
майонез — 1-2 ст.л.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Рецепт лёгкого и питательного салатика из капусты. Можно делать его из белой или красной капусты. Часто его готовим, в нашей семье его любят все без исключения, даже самые маленькие.
У меня сегодня краснокочанная капуста.
Примерно четверть небольшого кочана красной капусты тонко шинкуем и петерираем с солью, чтобы капуста стала сочной и мягкой, оставляем её в таком виде минут на двадцать.
Затем добавляем пару свежих огурчиков, нарезаем их тонкими полукольцами или четвертинками колец в зависимости от размера огурцов.
Половину головки репчатого лука мелко нарезаем. Для этого рецепта можно взять и красный лук.
Теперь добавляем половину банки консервированного горошка. Можно заменить горошек кукурузой или фасолью, тоже будет не менее вкусно.
Заправлять можно майонезом иди растительным маслом. И так, и так получится вкусно. Сегодня у нас будет салат с майонезом.
Перемешиваем и подаём к столу. Очень быстрый и красивый салатик из свежих овощей к обеду или ужину.
Время приготовления: 25 мин.