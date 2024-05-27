Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски — С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Ингредиенты:

капуста краснокочанная — 1 небольшой кочан;

яблоки кисло-сладкие — 1-2 шт.;

лук репчатый — 1-2 головки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло сливочное — 50 г;

кукуруза консервированная (необязательно) — 100 г;

колбаса краковская — 1 шт.

Способ приготовления: Что приготовить из красной капусты? Чаще всего, конечно, я варю борщ.

Получается невероятно красивый насыщенный цвет борща.

А в этот раз решила потушить капусту и еашла рецепт краснокочанной капусты по-чешски, тушенной с яблоками и краковской колбасой.

Краснокочанную капусту нарезаем не слишком мелко, она более плотная, чем белокочанная, резать её тяжеловато.

Складываем в неглубокую кастрюлю или сотейник.

Добавляем сливочное масло.

Соль и чёрный молотый перец. На сильном огне при непрерывной помешивании обжариваем капусту, важно тщательно перемешивать, чтобы вся капуста покрылась и пропиталась маслом. Так она будет меньше окрашивать другие продукты.

Затем можно накрыть крышкой, убавить огонь и потомить капусту минут двадцать.

В это время подготавливаем другие продукты.

Репчатый лук нарезаем кубиками среднего размера, не очень мелко. Яблоки кисло-сладких сортов нарезаем небольшими тонкими ломтиками.

Выкладываем в кастрюлю нарезанные лук и яблоки. Я ещё добавила немного консервированной кукурузы. По рецепту её не было, мне просто надо было куда-то её пристроить:)

Краковскую колбасу нарезаем колечками и отправляем в кастрюлю. Всё перемешиваем и тушим ещё около 5 минут, не больше.

Подаём сразу в горячем виде.

В холодном виде такая капуста тоже очень вкусная, но чем дольше она стоит, тем сильнее будут окрашиваться от красной капусты другие овощи. Поэтому лучше подавать сразу, так будет красивее:)

Можно добавить парочку венских сосисок, если кому мало мясного:)

Капуста получается очень вкусной и сочной, кисло-сладкие яблочки добавляют пикантности.

Время приготовления: 40 мин.