Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски — С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски — С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Ингредиенты:
капуста краснокочанная — 1 небольшой кочан;
яблоки кисло-сладкие — 1-2 шт.;
лук репчатый — 1-2 головки;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло сливочное — 50 г;
кукуруза консервированная (необязательно) — 100 г;
колбаса краковская — 1 шт.
Способ приготовления: Что приготовить из красной капусты? Чаще всего, конечно, я варю борщ.
Получается невероятно красивый насыщенный цвет борща.
А в этот раз решила потушить капусту и еашла рецепт краснокочанной капусты по-чешски, тушенной с яблоками и краковской колбасой.

Краснокочанную капусту нарезаем не слишком мелко, она более плотная, чем белокочанная, резать её тяжеловато.
Складываем в неглубокую кастрюлю или сотейник.

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Добавляем сливочное масло.

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Соль и чёрный молотый перец. На сильном огне при непрерывной помешивании обжариваем капусту, важно тщательно перемешивать, чтобы вся капуста покрылась и пропиталась маслом. Так она будет меньше окрашивать другие продукты.

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Затем можно накрыть крышкой, убавить огонь и потомить капусту минут двадцать.
В это время подготавливаем другие продукты.
Репчатый лук нарезаем кубиками среднего размера, не очень мелко. Яблоки кисло-сладких сортов нарезаем небольшими тонкими ломтиками.

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Выкладываем в кастрюлю нарезанные лук и яблоки. Я ещё добавила немного консервированной кукурузы. По рецепту её не было, мне просто надо было куда-то её пристроить:)

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Краковскую колбасу нарезаем колечками и отправляем в кастрюлю. Всё перемешиваем и тушим ещё около 5 минут, не больше.

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Подаём сразу в горячем виде.

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

В холодном виде такая капуста тоже очень вкусная, но чем дольше она стоит, тем сильнее будут окрашиваться от красной капусты другие овощи. Поэтому лучше подавать сразу, так будет красивее:)

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Можно добавить парочку венских сосисок, если кому мало мясного:)
Капуста получается очень вкусной и сочной, кисло-сладкие яблочки добавляют пикантности.

Рецепт: Краснокочанная капуста по-чешски - С краковской колбасой и яблоками, рецепты из красной капусты.

Время приготовления: 40 мин.

Что будем искать? Например,Человек